Abejas cayendo al suelo en cuanto están a oscuras. Y también lo hacen de forma incómoda, deteniéndose bruscamente y cayendo en picado incontrolable al suelo. Hay varios videos online que muestran el fenómeno, de modo os mostramos uno de esos vídeos y os explicamos la razón o el porqué las abejas caen siempre al suelo cuando se apagan las luces.

El último de los vídeos en los que se puede observar como un enjambre abejas cae al suelo en cuanto se apagan las luces, fue compartido por Hamish Symington, estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, que estudia polinización, flores y seguridad alimentaria. En su video, publicado en Twitter , las abejas dentro de una vitrina se comportan de la misma manera, casi como si el interruptor de la luz también apagara su vuelo. ¿Porque? ¿Y qué hay detrás de esta extraña actitud?.

Here’s another video of bees falling out of the sky when the lights go out. I’m surprised it’s an on/off choice for them – no graceful trying to glide to land or anything like that, they literally just stop flying and plummet. Surely that’s more dangerous than keeping flying? pic.twitter.com/TotxihLywQ

— Hamish Symington (@HamishSymington) December 3, 2021