Programa Carnaval de Las Palmas 2026: fecha clave, horarios, cabalgatas y actividades más importantes

Sabemos que el carnaval se celebra en toda España este fin de semana, pero lo cierto es que algunas ciudades o rincones del país, lo llevan celebrando desde hace días e incluso semanas. Es el caso del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que si bien arrancó el pasado mes de enero, es ahora cuando empieza ese tramo del año en el que casi todo el mundo mira hacia lo que viene. Ya pasaron las fases de murgas, los concursos infantiles y las primeras noches animadas en los alrededores de Santa Catalina, pero el ambiente que se respira estos días es distinto. Se nota que entramos en la parte grande de la fiesta con las galas, los desfiles más multitudinarios, el Carnaval de Día y ese fin de semana largo en el que la ciudad prácticamente no duerme y en el que se celebra también la esperada elección de la Reina del Carnaval 2026.

La alegoría a Las Vegas (la temática del Carnaval de este año) se deja ver cada vez más en los disfraces, en las comparsas y hasta en la decoración de todos y cada uno de los escenarios. Es un guiño que combina bien con la identidad del carnaval porque permite exagerar, jugar con la estética y dar ese punto brillante que tanto gusta a vecinos y visitantes. A partir de ahora, cada jornada trae un acto potente y cuando uno termina ya hay otro esperando. Así se viven estas fechas ya que no parecen tener pausa y se tienen muchas ganas de fiesta. De este modo, a partir de hoy empieza esa parte del carnaval en la que conviene tener claras las fechas para no perdernos lo más importante. Ya está todo encaminado y las jornadas que vienen concentrarán lo más importante del programa tal y como te detallamos a continuación.

Programa completo

Con el concurso de murgas ya resuelto y los actos preliminares celebrados, la programación se concentra ahora en el bloque más esperado. Estas son las jornadas que marcarán el ritmo del carnaval durante los próximos días:

Viernes 13 de febrero

Como cada viernes de carnaval, este es un día importante en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria así que toma nota de todo lo que se celebra este próximo viernes:

Gala de la Reina , desde las 21:00, en el Parque Santa Catalina

, desde las 21:00, en el Parque Santa Catalina Noche de Carnaval en Manuel Becerra, Plaza de La Luz y Agustín Millares

La coronación de la reina siempre deja imágenes memorables y, una vez termina la gala, la fiesta se desplaza a los diferentes escenarios nocturnos.

Sábado 14 de febrero

La ciudad amanece con ritmo familiar y termina en una noche muy animada:

Desfile «La Fiesta en la Calle» (12:30), un recorrido lleno de color

un recorrido lleno de color Carnaval Familiar en Santa Catalina y la Plaza de Canarias (16:00)

en Santa Catalina y la Plaza de Canarias (16:00) Nueva Noche de Carnaval, que suele reunir a miles de personas

Domingo 15 de febrero

Un día más tranquilo, perfecto para quienes prefieren planes de mañana:

Carnaval Infantil en la Plaza de la Feria (10:00–14:00)

Carnaval Senior en la Plaza del Pilar (12:00–16:00)

Lunes 16 de febrero

La víspera de festivo se vive sin prisas:

Noche de Carnaval desde las 20:00 y hasta la madrugada

Martes 17 de febrero

Una jornada cargada de actos que llena Santa Catalina desde mediodía:

Cabalgata Infantil (12:00)

Carnaval de Día (14:00), uno de los momentos más participativos del calendario

Viernes 20 de febrero

Una de las noches más seguidas dentro y fuera de las islas:

Gala Drag Queen (21:00)

Noche de Carnaval, con escenarios activos hasta la madrugada

Sábado 21 de febrero

El fin de semana continúa con otra jornada para todos los públicos:

Carnaval de Día (14:00)

Presentación de Alegorías (20:00)

Noche de Carnaval, de 21:00 a 05:00

Miércoles 25 de febrero

Gala de la Integración (19:00)

Jueves 26 de febrero

Concurso Divas por la Corona (21:00)

Viernes 27 de febrero

Una de las noches más largas del calendario:

Noche de Carnaval, desde las 16:00 hasta las 04:00

Sábado 28 de febrero

Día señalado en rojo por residentes y turistas:

Gran Cabalgata, desde las 17:00

Noche de Carnaval hasta las 05:00

Domingo 1 de marzo

El último día siempre tiene un tono más simbólico y cuenta con otro de los momentos emblemáticos con el entierro de la sardina:

Viudas a la Carrera (13:00)

Carnaval de Día (14:00)

Entierro de la Sardina (19:00), que pone el cierre a casi cinco semanas de celebración

Cuándo eligen a la reina del Carnaval

La nueva Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se elegirá como ya mencionamos en la programación, el viernes 13 de febrero a las 21:00 horas, en el escenario principal del Parque Santa Catalina. Es una gala que mueve a miles de personas, tanto en directo como a través de la televisión, y que marca el inicio del tramo más popular del carnaval. A partir de esa noche, la ciudad entra en una especie de cuenta atrás hacia la Gala Drag Queen, la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina.