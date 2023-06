Ponemos a prueba el truco milagroso de la patata para descongelar el congelador sin desenchufarlo

A pesar de que es una tarea que muchas veces pasamos por alto, limpiar el congelador es muy importante para evitar la contaminación cruzada y alargar la vida útil de los alimentos. En las últimas semanas, se ha hecho viral en TikTok un truco que, supuestamente, hace esta tarea muchísimo más sencilla. Y es que, con una patata podemos descongelar el congelador sin necesidad de desenchufarlo.

El método no puede ser más simple. Cogemos una patata, la pelamos hasta la mitad, le hacemos un corte, la pinchamos con un tenedor y la colocamos en el interior del congelador, de tal manera que el mango del tenedor toque una de las paredes. Solo tenemos que dejarla así unas horas, preferiblemente toda la noche, y el congelador eliminará todo el hielo que hay en su interior por arte de magia.

La usuaria de TikTok @Sabri.cocina ha hecho la prueba y, lamentablemente, el truco no funciona. «Mi hermana me pasó un vídeo que poniendo una patata acá dentro se va todo el hielo», comienza diciendo. Después de dejarlo toda la noche, graba un segundo vídeo en el que muestra que el congelador está igual, con la única diferencia de que la patata se ha congelado: «Volví del trabajo y la que dejé de la mañana está descongelándose. No no funciona, de verdad no funciona. Harta, harta de las mentiras. Gracias a mi hermana por darnos este tip».

Cómo limpiar el congelador paso a paso

Ahora que sabemos que el truco de la patata no funciona, no nos queda otro remedio que seguir utilizando el método tradicional pata limpiar el congelador. Antes de descongelarlo, lo ponemos a cero y lo desenchufamos. Luego, sacamos toda la comida que tenemos guardada y la dejamos en recipientes con hielo.

Para que el hielo se derrita de forma natural, dejamos la puerta del congelador abierta. Tenemos que asegurarnos de cubrir el suelo con papel de periódico que absorba el agua. Una vez el hielo se haya derretido, lo absorbemos con papel de cocina o una esponja.

Cuando no tenga hielo, lo mejor para dejar el congelador impecable es aplicar una pasta de bicarbonato, agua y limón. Humedecemos las paredes, baldas y cajones con esta mezcla y secamos con un trapo limpio. Una vez esté limpio, cerramos la puerta, enchufamos el congelador y esperamos 15 minutos antes de volver a guardar la comida.