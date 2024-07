La playa más barata de toda Europa está en España y pocos lo saben

España tiene la playa más barata de toda Europa, algo que debemos tener en cuenta estos días de verano en los que disfrutamos de esta actividad al aire libre. Un paseo por la playa puede ser algo de lo más recomendable, pero cuidado con lo de gastar más de la cuenta. Hasta llegar hasta ella o con el propio consumo en la propia playa, algo que cada vez hacemos menos, pero tal vez nos apetezca en vacaciones darnos un pequeño capricho, algo que nunca viene mal, sino todo lo contrario.

Encontrar una playa barata puede ser una pequeña odisea que conseguiremos acabar de forma fácil y rápida gracias a una serie de elementos que nos acompañarán. Sin duda alguna estamos ante una buena noticia el hecho de que no solo una, sino tres playas de España, estén en la lista de las más baratas. Aunque en realidad ir a la playa no debería costarnos nada de nada, es un espacio natural del que disfrutar, la experiencia de tomar el sol en la arena ha cambiado mucho durante los últimos tiempos. Toma nota del lugar en el que menos gastarás de Europa.

España tiene la playa más barata de Europa

Europa tiene playas increíbles, pero España se lleva la palma en cuanto a las más bonitas y baratas. Podemos descubrir en nuestras playas un lugar ideal en el que perderse sin gastar de más, sino simplemente sumergiéndonos en un mar de buenas vibraciones que nos genera el mar.

Esa visión especial de una playa que puede enamorarnos a primera vista es un placer que no debemos dejar escapar. En verano apetece ir a la playa. Por suerte en España podemos elegir, tenemos tantas a nuestra disposición que acabaremos encontrando la que encaje en nuestras necesidades.

Desde la más masificada hasta aquella en la que prácticamente estemos solos. Podremos elegir el mejor lugar en el que perdernos de la mano, de estos puntos del país en el que la naturaleza y la salud van de la mano. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para lo que está por llegar.

Si estás buscando un buen destino de vacaciones, pero no quieres gastar mucho, ha llegado el momento de empezar a pensar en alguna de estas increíbles playas que seguro que te conquistarán a simple vista. Toma nota de las que están consideradas las playas más baratas de Europa.

Esta es la playa más barata

Omio es la plataforma de reservas que ha publicado por segundo año consecutivo su lista de las playas más baratas de Europa. Para poder crear esta lista, calculan el precio de la tumbona, lo que cuestan las bebidas y el picoteo más habitual y otros factores económicos que hacen que un día de playa sea más o menos costoso. En esta lista encontramos no una, sino tres playas españolas.

Playa de las Canteras (Gran Canaria, España) Playa Cleopatra (Alanya, Túnez) Playa de la Concha (San Sebastián, España) Playa de las Teresitas (Tenerife, España) Scoglio di Monterosso (Monterosso al Mare, Italia) Playa de Warnemünde (Warnemünde, Alemania) Playa de Falésia (Algarve, Portugal) Playa Grande de Porto Covo (Porto Covo, Portugal) Playa de Sansone (Elba, Italia) Playa Jastarnia (Hel, Polonia)

Por lo que tenemos dos playas en las Islas Canarias y una en San Sebastián, las que ocupan los primeros puestos de esta lista. Por lo que debes estar preparado para poder afrontar una serie de gastos que llegaran en función de la playa que decidas visitar y de la forma de hacerlo.

Cada vez más queremos comodidades. Dejamos atrás eso de tumbarnos en la arena y buscamos el placer de una buena tumbona que nos hará la experiencia más cómoda. Quizás cansados de estar todo el año trabajando para poder descansar un poco, algo que con estas vacaciones podemos conseguir gastando menos en estas playas.

Sobre el hecho de traer bebida y comida a la playa, es algo que cada vez hacemos más y nos enfrentamos a una serie de elementos que irán de la mano. Acabaremos teniendo en cuenta esos gastos de más que pueden llegar. Con los precios por las nubes, quizás necesitamos ahorrar un poco. Con un refresco de supermercado que nos puede costar céntimos y un sándwich que ya llevaremos en la nevera y nos habrá costado menos de un euro hecho en casa.

En caso de no querer dedicar tiempo a preparar los días de playa o querer que nos mimen un poco en cualquier chiringuito de playa española se come bien. Con una bebida que seguro que estará más fresquita y libre de la arena que puede acompañarnos en estos días de playa que vamos a iniciar. Elige tu playa ideal y no dudes en ir a visitarla este verano.