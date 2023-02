La playa artificial más grande de Europa está en este pueblo de España

Desde hace varias décadas, muchas de las ciudades que no tienen la fortuna de contar con asentamientos de arena naturales han optado por desarrollar los suyos recurriendo a los avances tecnológicos, creando zonas de esparcimiento muy similares a las de esos destinos. Gracias a un repaso de cómo y dónde está la playa artificial más grande de Europa, comprenderás mejor de qué estamos hablando.

Esta playa está en pequeño pueblo histórico, a sólo una hora de Madrid, un punto de encuentro para los habitantes de la capital que quieran salir del ruido y poder bañarse. Según la propia web del proyecto, no es una piscina convencional. Es una gran laguna cristalina que cambiará el panorama local de una manera revolucionaria. El elemento central del proyecto es la gran lámina de agua de casi 25.000 m2 rodeada por una playa urbana.

Esta es la playa artificial más grande de Europa

¿Cómo es el proyecto?

En teoría, este mismo 2023 quedará inaugurada la playa artificial de mayores dimensiones de todo el continente, y estará en España. Concretamente será la localidad de Alovera, en la provincia de Guadalajara.

La iniciativa prevé que el lugar pase a ser uno de los principales destinos de esparcimiento de la parte central de la geografía española, gracias a una playa artificial con una extensión de 25.000 metros cuadrados.

El sitio, que será inaugurado bajo el nombre de Alovera Beach, contará con todas las comodidades que deberían rodear la arena. Chiringuitos, un parque acuático y una zona específica para practicar deportes de agua sin molestar a quienes quieren descansar.

Al estar perfectamente planificado desde su origen, se espera que se convierta en un punto de atracción para españoles y extranjeros. Todos ellos podrán disfrutar de un total de cuatro piscinas naturales, pegadas al mar y de agua salada para emular sus características.

¿Cuánto costará la entrada?

Por supuesto, la idea no es altruista sino que habrá que pagar entrada y es que no se trata de una playa al uso y convencional como conocemos. Todavía no está definido cuál será su precio para grupos grandes, pero se espera que el su acceso individual ronde los 10 euros.

Para los que se preocupan del medio ambiente, comentar que Alovera Beach tendrá un consumo mínimo de agua. La principal ventaja es que sólo se llenará una vez, a diferencia de las piscinas convencionales. El volumen de agua es similar al consumo anual de una promoción de 80 viviendas, pero con la diferencia de que la laguna sólo se llena una vez en la vida.