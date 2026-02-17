Adrián De La Torre, experto en plantas: «El mayor error que cometemos con los geranios es dejar la tierra encharcada»

La presencia de geranios en terrazas y balcones es habitual en España durante gran parte del año. Su capacidad para florecer durante meses y su adaptación a macetas y jardineras los ha consolidado como una de las opciones más recurrentes en espacios urbanos. No obstante, su aparente sencillez provoca que muchas prácticas de riego, poda y ubicación se realicen erróneamente.

Adrián De La Torre, especialista en plantas y divulgador del canal Orquiplant, centró recientemente su contenido en explicar por qué los geranios responden con sensibilidad a ciertos descuidos. Entre todos ellos, destaca uno que considera determinante para su salud a medio y largo plazo: el exceso de humedad en el sustrato, o sea, la tierra encharcada.

¿Por qué una tierra encharcada puede ser el peor enemigo de los geranios?

El especialista señala en uno de sus últimos vídeos de TikTok que la humedad excesiva es la causa más frecuente de deterioro en los geranios. Según explica, estas plantas no toleran el encharcamiento debido a que sus raíces son sensibles a la falta de aireación.

La saturación constante provoca pudrición radicular, hojas amarillas y pérdida de firmeza en los tallos. La expresión de De La Torre es tajante: «El mayor error que cometemos con los geranios es dejar la tierra encharcada».

Para evitar esta situación, el experto insiste en comprobar el estado del sustrato antes de regar. Entre las prácticas más eficaces se encuentra revisar únicamente la capa superficial y no esperar a que toda la maceta se seque por completo.

También recomienda introducir un palillo o varilla, ya que si sale limpio indica falta de humedad y si aparece manchado revela que la tierra continúa húmeda. Los geranios requieren hidratación regular en primavera y verano, pero siempre con un sustrato que mantenga humedad moderada, nunca acumulada.

¿Cuánta luz y drenaje precisan estas plantas para mantenerse sanas?

Otro aspecto fundamental señalado por De La Torre es la luz. Los geranios necesitan un mínimo de seis horas diarias de sol directo para asegurar una floración continua. Sin embargo, la exposición durante todo el día puede saturarlos, por lo que recomienda sombra ligera en las tardes más calurosas.

Respecto al drenaje, el experto señala que la maceta debe contar con orificios suficientes para evacuar el agua sobrante, evitando el uso de platos que retengan líquido. Un sustrato adecuado para geranios debe ser ligero y suelto.

Las mezclas con turba, perlita o vermiculita facilitan la circulación del agua y reducen la probabilidad de encharcamiento.

A continuación, se detallan una serie de puntos clave para prevenir encharcamientos en geranios:

Verificar que las macetas tengan un drenaje operativo.

Emplear un sustrato suelto y aireado.

Regar solo cuando los primeros centímetros estén secos.

Evitar mojar hojas y flores para reducir enfermedades derivadas de la humedad.

Cómo recuperar geranios afectados por humedad excesiva

Cuando la tierra ya está encharcada, la recomendación principal es retirar la planta de la maceta y dejar que el cepellón pierda humedad al aire. En situaciones más graves, resulta necesario examinar las raíces y cortar aquellas que estén oscuras o blandas.

Después, se aconseja replantar en un sustrato nuevo y más drenante, incluso con mezclas que incorporen arena para acelerar la eliminación de exceso hídrico.

La retirada de hojas amarillas, flores marchitas y tallos debilitados permite redirigir la energía hacia los nuevos brotes. De La Torre también sugiere un abonado mensual en primavera y verano, utilizando fertilizantes específicos para floración.

Mantenimiento estacional y cuidados estratégicos de los geranios

Durante el final del verano, los geranios inician una fase de transición hacia el reposo vegetativo. En ese momento, la recomendación del especialista es realizar una poda general que reduzca aproximadamente un tercio de la planta. Este procedimiento permite una brotación más vigorosa en la primavera siguiente.

En otoño e invierno, protegerlos frente a heladas es prioritario, ya que las bajas temperaturas pueden hacer que los geranios reinicien su crecimiento desde niveles muy inferiores o incluso mueran.

Por último, para quienes mantienen geranios en zonas con riesgo de heladas, desplazar las macetas al interior, un garaje o cualquier espacio resguardado resulta suficiente para evitar daños estructurales.