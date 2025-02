Parece el Sáhara pero está en España: el paraíso de Andalucía que debes visitar una vez en la vida

Este paraíso de Andalucía que debes visitar una vez en la vida parece el Sáhara pero está en España. Una opción de lo más recomendable que puede acabar siendo el mejor destino de vacaciones que hayamos visto llegar en estos días que tenemos por delante. Llega una época del año en la que las escapadas son una realidad, un país en el que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en esta escapada que puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Nos espera un importante paraíso que puede acabar marcando un antes y un después en este camino hasta el éxito que quizás hasta ahora no pensábamos que tendríamos. El Sáhara es una de las zonas más espectaculares del planeta, sobre todo, si tenemos en cuenta algunos elementos que pueden ser los que marquen un antes y un después. Podemos ver en este punto del planeta un pequeño Sáhara con lo que hasta el momento no hubiéramos pensado. Si te gusta viajar, pero no quieres gastar demasiado, este tipo de escapadas son las que estás buscando.

El paraíso de Andalucía que debes visitar una vez en la vida

Andalucía es un lugar que debemos empezar a ver con otros ojos, de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que nos acompañarán en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, hay que ver este lugar del mundo desde un punto de vista muy especial.

Teniendo en cuenta que estaremos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Una situación que puede convertirse en un extra de buenas sensaciones que puede ser clave y hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

Hay un pequeño paraíso que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a tener lo que nos afecta de lleno. De la mano de una serie de detalles que tenemos más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Un viaje cerca de casa es algo que puede ser determinante. Estamos viendo llegar algunos cambios que hasta el momento no hubiéramos tenido en mente. Es hora de ver llegar este cambio que puede acabar siendo lo que nos haga no salir de casa, de la mano de una serie de detalles que serán claves.

Este es el Sáhara andaluz que todo el mundo quiere ver

Una vez en la vida, tocará empezar a ver lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo fundamental. Por lo que, habrá llegado el momento de intentar organizar una escapada que puede ser fundamental. Por lo que, habrá llegado el momento de dejar salir algunos detalles claves.

Las dunas de esta playa de Almería nos recordarán al Sáhara. Tal y como se presentan: «La playa ocupa toda la bahía, es muy amplia más de un kilómetro de longitud, y está rodeada de pequeñas dunas donde crece vegetación típica del parque, como son chumberas y pitas o agaves de alto pitaco. En la parte norte de la playa hay un pequeño bosquecillo donde refugiarse del sol veraniego. y la zona sur está más resguardada del viento cuando sopla fuerte. Es una playa ideal para disfrutar del baño en familia debido a lo suave y progresivo de su entrada al agua, por lo que necesitaremos adentrarnos bastante para que el agua nos cubra totalmente. Aunque sea una playa ideal para niños, debemos estar muy atentos los días de viento fuerte pues se pueden producir peligrosas corrientes de resaca. Esta playa está orientada hacia el Este, por lo que cuando hay fuerte viento de Levante no es agradable estar en la playa. Los días de viento esta playa tiene las condiciones ideales para practicar el windsurf».

Siguiendo con la misma explicación en la que se presenta el Cabo de Gata en su web: «La arena, como ya hemos dicho, es muy fina y dorada, ese tipo de arena que se te pega, te reboza como una croqueta, pero que es un placer sentirla bajo tus pies. Mar adentro, frente a esta playa, se encuentra una inmensa pradera del alga Posidonia, favoreciendo la vida marina, es también muy frecuente que grandes cantidades de esta alga sean arrastradas hasta la orilla. La zona sur de la playa está cerrada por el Morrón de Genoveses, un cerro que desde su cima ofrece una vista privilegiada de la playa, el Campillo del Genovés, San José y parte del Parque Natural. Debemos recordar que se trata de una playa virgen por lo que debéis llevar todo lo que podáis necesitar, allí no encontrareis chiringuitos para comprar agua o helados. No os olvidéis de llevar bolsas para recoger los desperdicios que generéis, esta playa se ha conservado así desde antes de que el hombre transformara la tierra y debe seguir así como legado a futuras generaciones».