La reflexión de Arturo Pérez-Reverte (74 años) sobre los perros: «Nadie que no haya convivido con ellos conocerá hasta donde llega la lealtad»

Las mascotas proporcionan algo que en numerosas ocasiones carece entre los propios seres humanos: la lealtad. El escritor de literatura contemporánea Arturo Pérez-Reverte expresa lo necesario que es el papel de los perros en la vida de una persona y así lo representa en una de sus obras más extraordinarias denominada Perros e hijos de perra. Un libro que recoge la siguiente frase del novelista: «Respecto a los perros, nadie que no haya convivido con ellos conocerá nunca, a fondo, hasta dónde llegan las palabras generosidad, compañía y lealtad».

La importancia de la lealtad

La lealtad aparece descrita por Pérez-Reverte mediante una sucesión de actos relacionados con la manera en la que el ser humano se relaciona con su dueño. Además, en el libro de Perros e hijos de perra, el escritor detalla que durante la mitad de su vida convivió con perros y aprendió de ellos el amor, desinterés y la lealtad que son capaces de ofrecer. La comparación llega cuando el autor, acostumbrado a que sus obras se conviertan en bestsellers, señala que en los seres humanos no ha encontrado un afecto tan desinteresado como el que recibió de los cinco perros que había tenido a lo largo de su vida.

La historia de ‘Perros e hijos de perra’

El escritor, Arturo Pérez-Reverte, ha conseguido que más de treinta de sus novelas consigan la etiqueta de bestsellers y, a su vez, se ha encargado a lo largo de toda su vida de plasmar entre sus obras diversas temáticas relacionadas con el mundo de la historia, aventura, intriga o artículos de opinión, como es el caso de su emblemática obra El capitán Alatriste. Además, el periodismo también le ha acompañado durante numerosos años en su trabajo como reportero, al que puso fin en el año 1994. A pesar de ello, ha firmado recientemente con el periódico El Mundo confirmando que su trayectoria, en este caso como columnista, en los medios de comunicación continúa.

En cuanto a sus novelas, el libro de Perros e hijos de perra que publicó en el año 2014 se encarga de proporcionar a los perros un protagonismo notable. La obra narra cómo estos animales aparecen vinculados a episodios históricos, situaciones de maltrato y recuerdos personales. Por lo tanto, estas historias tienen una finalidad pensada desde el inicio que se resume en la relación que debe existir entre los animales y los seres humanos, contraponiendo la lealtad, el coraje y la nobleza atribuida a los perros que cuentan con algunas conductas propias de los humanos.

El vínculo entre perro y humano

La relación entre los perros y los humanos ha sido durante mucho tiempo estudiada por la ciencia. Una muestra clara de esto se encuentra dentro de una investigación realizada por la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, la cual observó que los animales tienen una mayor motivación para resolver una tarea cuando su dueño está presente. Este comportamiento ha sido señalado por algunos investigadores bajo el concepto de «base segura». Otros estudios han analizado la relación entre convivir con animales de compañía y el aislamiento social, aunque los resultados sobre la soledad son más variables.

La convivencia

La convivencia con un perro influye en la relación que tienen las personas con su entorno. Aunque los científicos no corroboran que tener una mascota haga feliz a una persona, la revisión sistemática de 24 estudios dice lo contrario porque encontraron indicios de un menor aislamiento social entre algunos adultos con animales de compañía, mientras que los resultados sobre la soledad fueron bastante más amplios.

Por lo tanto, la reflexión personal que ofrece Arturo Pérez-Reverte está respaldada por los especialistas, aunque con algunos matices, mostrando algo fundamental por parte del autor hacia sus lectores, que es el no juzgar sin haber presenciado o vivido alguna situación. Es decir, la sensación entre los perros y los humanos sólo se podrá experimentar y comprender cuando se viva en primera persona.