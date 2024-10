El oro de España se guarda en este extraño lugar: hay toneladas

En este lugar extraño hay toneladas de oro en España, un secreto a voces que debemos tener en cuenta y que quizás acabarán siendo las que marquen un antes y después. Podemos saber un poco más de lo que nos dicen los expertos sobre un material que cada vez vale más, el oro es uno de los elementos que no pierde valor. No sólo es uno de los que se ha convertido en la base de las más preciosas joyas de todos los tiempos, sino que va mucho más allá.

Sin duda alguna, estamos ante un lugar en el que hay toneladas de este material que se guardan para acabar diciéndonos que estamos ante un tesoro oculto o no tan secreto. Podríamos imaginar una gran variedad de novedades importantes que teníamos por delante o que quizás hasta ahora no habíamos tenido tanta cantidad de un material que nos puede sorprender. El oro de España se encuentra en la mina de este metal más grande de toda Europa. Por lo que, no debemos perder de vista este elemento que puede cambiarlo todo por completo, aunque eso sí, esta mina no está en explotación.

Hay toneladas de oro en este lugar

Saber que en España hay un pueblo que guarda toneladas de oro bajo sus pies es algo que quizás hasta la fecha no habíamos ni imaginado. Pero acabará siendo una realidad, estamos ante un tipo de elemento que se ha convertido en un básico que puede cambiarlo todo.

Sin duda alguna, es un detalle que realmente podría condicionar todo lo que esperaríamos de este tipo de minas. Se encuentra en un pueblo que ya desde época de los romanos se convirtió en un enclave que visitar o en el que debemos empezar a ver llegar toneladas de este material.

Debajo de un pueblo de Asturias dicen los expertos que hay 300.000 kilos de oro, algo que pocas partes del mundo pueden decir, pero en esencia estaremos ante un tipo de elemento que puede convertirse en nuestro mejor aliado en estos tiempos que corren. Pocos activos hay tan solidos como el oro que lleva miles de años acompañando a las clases altas de la humanidad.

Estas minas están hoy en día paradas, es decir, no se están explotando, aunque todo puede cambiar con el paso del tiempo y los cambios en esta población que debemos visitar.

El oro de España está aquí

El pueblo donde están estás famosas minas de oro españolas es Tapia de Casariego, por sí sólo ya es un lugar que impresiona. Pero merece la pena que lo tengamos también en cuenta como el enclave de España donde hay unas minas de oro sin explotar con toneladas de este material.

Tal y como se nos presenta en su página web: «El concejo de Tapia tiene entidad autónoma desde tiempos relativamente recientes, ya que hasta mediados del siglo XIX se hallaba incluido en el municipio de Castropol. Se encuentra situado en la rasa litoral, que posee unas condiciones bioclimáticas favorables para la vida del hombre, por lo que se han descubierto en algunos lugares del actual concejo materiales prehistóricos correspondientes al paleolítico inferior y propios de la cultura achelense. Son principalmente instrumentos en cuarcita como bifaces, cantos, raederas, una especie de maza y un raspador localizados en Salave y El Cornayo. En el concejo de Tapia de Casariego se localizan actualmente once asentamientos castreños. Seis de ellos se sitúan en la línea de costa, mientras que los cinco restantes se localizan en el interior del territorio: Castro de Santa Gadea, Castro de Campón, Castro del Esteiro, Castro del Toxal, Castro del Figo, Castro Castello, Castro del Picón, Castro Coronas, Castillos de Pereira, Castro del Corcovón y Castro de Castrovaselle. Los pueblos prerromanos asentados aquí eran los egobarros, en la ribera del Eo, y los cibarcos, junto al río Porcía. La gran densidad de poblamientos castreños puede deberse a la presencia de numerosas explotaciones mineras antes y durante la dominación romana».

Siguiendo con la explicación: «La Edad Media se caracteriza por la gran influencia que los poderes feudales ejercen sobre la zona, en especial los eclesiásticos. Será alrededor de los monasterios de San Martín y San Esteban donde va asentándose la población. En el año 1154 el territorio pasa a manos del Obispado de Oviedo, cedido por el rey Alfonso VII. En época bajomedieval el puerto de Tapia tiene ya cierta importancia pesquera. Existen referencias, asimismo, a la existencia de un hospital de peregrinos, en relación con el continuo ir y venir de caminantes por el ramal costero del Camino de Santiago. En 1580 la desamortización llevada a cabo por Felipe II da la independencia jurisdiccional a los vecinos de Tapia y Salave. Pero no será hasta el siglo XIX cuando Tapia consiga tener un Ayuntamiento autónomo. Será Fernando Fernández-Casariego el artífice de la conversión de Tapia en una villa a partir de la aldea primitiva, logrando que el Gobierno aceptase en 1863 la creación del nuevo concejo de Tapia, independiente de Castropol. Costeó también la construcción de un Instituto de Segunda Enseñanza, la casa consistorial, nuevos muelles y otras obras, que cambiaron radicalmente su fisonomía. El territorio del nuevo concejo se obtuvo segregando del de Castropol las feligresías de San Esteban y San Martín de Tapia, San Andrés de Serantes y Santa María de Campos con San Salvador de Salave, y anexionándose la parroquia de Santa María del Monte del concejo de El Franco. Más tarde se acordó denominar la capital del concejo como Tapia de Casariego en recuerdo a su benefactor, que había obtenido en 1872 los títulos de marqués de Casariego y vizconde de Tapia. La villa experimentó un rápido crecimiento con la instalación de diversas fábricas: la de cerillas La Casualidad, la serrería La Industrial y varias factorías conserveras. Actualmente Tapia se ha consolidado como un importante centro vacacional estival y de ocio, y se ha convertido en la principal villa costera de la marina occidental asturiana».