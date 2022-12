Los origenes medicinales del chocolate blanco

El chocolate blanco se conoce como tal pero lo cierto es que al estar elaborado con manteca de cacao y no con pasta de cacao, no tendría porque llamarse «chocolate», sin embargo siempre lo hemos conocido como tal quizás porque los responsables de su invención no eran otros que una de las empresas más importantes en la industria chocolatera y porque además su origen nada tenía que ver con el propósito con el que se fabrica hoy en día. Descubramos a continuación los originales medicinales del chocolate blanco.

Los orígenes medicinales del chocolate blanco

Puede ser un pariente cercano de uno de los dulces más populares del mundo, pero eso no ha impedido que el chocolate blanco sea un dulce del tipo «lo amas o lo odias». Hecho con manteca de cacao, además de azúcar y leche, es fácil decir que el chocolate blanco no es del agrado de todos.

La reputación del producto como un producto inferior indigno del nombre «chocolate » podría deberse a cómo se trata la manteca de cacao en un tipo particular de chocolate blanco. Según el portal Read Cacao, actualmente hay dos tipos de manteca de cacao en el mercado, desodorizada y no desodorizada. La primera es la manteca de cacao que se trata para eliminar el olor del grano de cacao, quedando un producto sin sabor y con un color más claro. Por el contrario, la manteca de cacao no desodorizada tiene un tinte amarillo pálido y tiene el aroma y el sabor que hacen de la manteca de cacao un ingrediente muy deseable.

Si bien ambos se pueden usar para hacer chocolate blanco comestible, la primera necesita la adición de vainilla y grandes cantidades de azúcar para que el dulce sea apetecible, lo que, según Read Cocoa, podría explicar la reputación del chocolate blanco como una golosina empalagosa. Es manteca de cacao no desodorizada la que permite producir chocolate blanco de calidad con el estándar mínimo establecido por la Unión Europea para el chocolate blanco: 20% manteca de cacao, 15% leche en polvo y no más del 55% de un edulcorante que incluye azúcar y maltitol.

La creación del chocolate blanco como medicina

Sin embargo nada de esto fue una consideración cuando un químico suizo llamado Henri Nestlé decidió trabajar con su vecino, el empresario Daniel Peter, para crear chocolate con leche en 1875 y luego usar ese conocimiento para producir la primera encarnación mundial de chocolate blanco que conocimos (y así se mantiene) como Milkybar que salió como tal a la venta en 1936.

En ese momento, Nestlé era considerado un experto en leche porque él y su firma habían creado leche condensada, así como «farine lactée» o «harina con leche», que se usaba como fórmula infantil . Esas innovaciones unieron a Nestlé y la compañía médica Roche para crear una leche condensada cargada de vitaminas que pudiera administrarse a los niños como suplemento nutricional, conocida como Nestrovit.

Para hacer que Nestrovit fuera apetecible para su mercado objetivo, Nestlé decidió convertir su producto lácteo cargado de nutrición en una barra de chocolate. A partir de ahí, Nestlé no tardó mucho en darse cuenta de que en realidad podía convertir a Nestrovit en un tratamiento no médico, allanando el camino para la primera barra de chocolate blanco, Milkybar que acabaría siendo otra de las muchas opciones o chocolates que vende Nestlé.