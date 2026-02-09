Origen del Carnaval: qué es, historia, su significado, las tradiciones más raras del mundo

El Carnaval es una de las celebraciones más antiguas del mundo. Cada año, millones de personas participan en fiestas y desfiles durante los días que preceden a la Cuaresma. En España, varias han sido reconocidas como Fiestas de Interés Turístico Internacional por su historia y singularidad. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se distingue por sus deslumbrantes desfiles, la Gala de Elección de la Reina y el Coso Apoteosis, culminando con el Entierro de la Sardina.

En Las Palmas de Gran Canaria, con más de cinco siglos de tradición, destaca la Gala Drag Queen. Cádiz brilla por su humor, ingenio y crítica social, , mientras que Badajoz impresiona con comparsas, murgas y artefactos únicos. Águilas se reconoce por sus desfiles coloridos y la simbólica suelta de la «Musa». Finalmente, el Entroido de Ginzo de Lima, en Galicia, destaca por ser el más largo de España, con las icónicas «Pantallas»

Origen del Carnaval: su historia

Las raíces del Carnaval se remontan a varios siglos atrás, en antiguas precristianas y paganas. En civilizaciones como la griega y la romana, se celebraban festividades relacionadas con los ciclos de la naturaleza, las cuales incluían disfraces, bailes y banquetes. Con la expansión del cristianismo, estas festividades paganas pasaron a formar parte del calendario religioso, dando lugar a la versión del Carnaval que conocemos hoy.

La fecha de celebración se sitúa tradicionalmente en los días previos a la Cuaresma, un período de 40 días de ayuno, penitencia y abstinencia que prepara para la Semana Santa. Así, el Carnaval se convirtió en un momento de liberación y exceso antes de un período de restricción.

El Carnaval de Venecia, documentado desde el año 1296, es uno de los más conocidos del mundo. A finales del siglo XIII, se empezaron a organizar celebraciones públicas que mezclaban diversión popular y rituales cívicos en la ciudad italiana. La tradición de usar máscaras surgió como un medio para anonimizar a los participantes. Durante siglos, el Carnaval de Venecia se consolidó como un evento cultural de gran importancia, pero, a finales del siglo XVIII las autoridades austríacas lo prohibieron. La celebración desapareció prácticamente durante más de un siglo hasta que, en 1979, el Carnaval fue recuperado como un atractivo turístico y cultural.

Qué significado tiene la celebración del Carnaval

El Carnaval tiene un amplio abanico de significados, en función del contexto tanto religioso como cultural y social. En líneas generales, se considera un espacio de liberación, donde los disfraces permiten asumir diferentes identidades y las clases sociales se difuminan. Desde una perspectiva religiosa, el Carnaval es un preludio a la Cuaresma, aunque en muchas culturas, la festividad ha adquirido un significado más laico y social.

El uso de máscaras y disfraces ha sido una constante en el Carnaval. En la Edad Media, esta costumbre adquirió un nuevo significado, permitiendo a las personas expresar críticas sociales sin temor a represalias.

Las tradiciones más raras y curiosas del mundo

Más allá de los disfraces y desfiles, algunas celebraciones de Carnaval incluyen prácticas que resultan sorprendentes En España, una de las festividades más curiosas tiene lugar en Ginzo de Lima (Galicia), donde las» Pantallas», unos personajes con traje blanco, máscara de colores, capa roja con cintas de colores, se dedican a perseguir vejiga en mano, a los varones adultos que no van disfrazados. Una vez que les han cogido deben llevarlos en volandas hasta el bar donde pagarán con tazas de vino blanco.

«Calzones blancos largos, camisa blanca, zapatos negros, polainas negras con cintas rojas para atarlas a las piernas, capa de seda roja con fitas de distintos colores, pañueleta al cuello, cinturón con campanas y cascabeles, guantes blancos y una o dos vejigas secas en las manos. En la cabeza, la «Pantalla» propiamente dicha, la que le da nombre al conjunto y que se confecciona artesanalmente con cartón duro, papeles de periódico y fieltro de un sombrero clásico; se usa cola, harina y agua templada para pegar y moldear la cara; ésta tiene apariencia de demonio encarnado, con gesto amable; desde la parte trasera de la cabeza le sale una especie de cuerno donde se dibujan símbolos astrales, animales, escudos.

Por detrás coincidiendo con la nuca, se le cuelga una tela, y delante lleva una especie de flecos largos de color generalmente dorada.Si cuando las «Pantallas» recorren las calles encuentran a alguien que conocen y no está disfrazado, lo persiguen y le obligan a pagar unos vinos, entonces la “Pantalla” descubre el rostro para darse a conocer, y así hablar de la fiesta», detalla la Junta de Galicia.

Este 2026, el Carnaval ofrece una programación intensa y variada durante toda la semana. Desde el viernes 13, con el gran desfile infantil por avenidas y calles principales acompañado de charangas como A Felga, Tatoo y Bandiños Band, hasta fiestas infantiles y actuaciones musicales como Locomía y Bloco Trifulka Batucada. Durante el sábado y domingo se celebran festivales de canción humorística, conciertos de orquestas y pasacalles con charangas como Élite, Achicoria y Patalea.