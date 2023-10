Octubre va a traer buena suerte a estos signos del zodiaco: la revelación del Horóscopo

La revelación de este horóscopo va a traer mucha suerte a estos signos del zodiaco que se verán beneficiados por los astros. Octubre es un mes en el que empezamos unas rutinas contra las que necesitamos luchar y lo hacemos con el pleno convencimiento de que vamos a cambiar. Es el mes de los buenos propósitos, de los cambios y de quizás, la buena suerte. Los astros saben muy bien qué nos espera en un horóscopo de otoño que favorecerá a los nacidos en estas fechas.

Va a traer octubre buena suerte a estos signos del zodiaco

Libra es tu mes y lo vas a notar con nuevas oportunidades y vientos de cambios que te acompañarán en estos días. Estarás preparado para afrontar una nueva era, ahora todo encajará a la perfección tal y como has podido comprobar por ti mismo. No desperdicies la oportunidad de hacer aquello que siempre has deseado. Te enfrentas, como siempre a ti mismo.

Escorpio te preparas para tu gran día y lo vas a hacer con la mirada puesta a una celebración que quizás te convenza de toda la suerte que tienes. Lo que te espera puede llegar a ser más increíble de lo que jamás hubieras imaginado. Todo dependerá de ti mismo y de la forma en la que encares el futuro. Estás en racha, no la desperdicies. Es un buen momento para ser tú mismo. Las grandes oportunidades pueden lloverte de forma inesperada, aprovéchalas en la medida de lo posible.

Capricornio tu gran imaginación está dejando unos registros que quizás nunca te encajen del todo en nadie más que en ti mismo. Es momento de reafirmarte y de hacer que tus excentricidades cobren vida. En un golpe de genialidad puedes descubrir algo realmente maravilloso y mágico. Te convertirás en el autor de una historia que puede ser mágica.

Tauro vives un resurgir de entre tus cenizas. Como i de un ave fénix se tratase tocarás fondo en octubre, pero también volverás a coger el vuelo en unos días en los que quizás necesitarás un poco más de atención de lo que te tocaría ver. Es el momento de hacer posible lo imposible o al menos de intentarlo. Cuando renaces es porque ya has aprendido la lección, ahora ya todo irá cuesta arriba si sigues las nuevas pautas y no vuelves a liarte.