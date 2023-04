Nos engañan: este es el impactante motivo por el que los bares siempre ponen frutos secos de tapa

Suele ser costumbre, pero no sólo en los bares de España sino en los del resto del mundo, colocar un pequeño plato con frutos secos acompañando las cervezas o bebidas que pidamos. Algo que se sirve de manera gratuita y sin que lo hayamos solicitado y que nosotros degustamos sin más, pero que en realidad tiene un motivo muy concreto. De hecho, nos están engañando ya que los frutos secos como tapa en los bares tiene una intención que además es clara.

El motivo por el que los bares ponen frutos secos

Piensa en cualquier velada con amigos y bebidas en un bar. O en quedar con tu pareja para tomar algo o cuando pides una cerveza para ti solo. Puede que únicamente desees refrescar un poco la boca, pero lo cierto es que junto a la cerveza o la bebida que hayas pedido, seguramente acabarás comiendo también la pequeña tapa de frutos secos o de cacahuetes que siempre sirven en los bares sin que nadie la pida.

Una mezcla que es tan común, que incluso ya hemos asumido, pero lo cierto es que deberíamos pensar el porqué de esos frutos secos y puede que entonces nos demos cuenta de que tal vez, es todo un «engaño».

En realidad, los frutos secos te hacen beber más

Una de las características de los frutos secos es que suelen ser salados. La sal tiene una fuerte tendencia a absorber agua y esa es la razón por la que cuando comes frutos secos o snacks salados, se seca la boca al absorber la humedad de la boca y la garganta y, por lo tanto, te hace sentir sed. De este modo, esa tapa de frutos secos salados no deja de ser una estrategia de negocio de los bares, porque cuanto más comes, más sed te da y automáticamente pides más bebidas.

Y no es sólo una cuestión que tiene que ver con el hecho de que los frutos secos nos aportan más sed y por tanto, pedir más rondas en el bar. Habrían otras dos motivaciones para esa tapa junto a nuestra cerveza.

La sal hace que la bebida baje más fácilmente

Las bebidas a menudo tienen un sabor amargo y cuando comes sal, los receptores en el cerebro perciben que los sabores amargos se debilitan temporalmente y, por lo tanto, se vuelve más fácil beber alcohol. Si no lo has observado, la próxima vez que bebas, come algunos cacahuetes salados justo antes del sorbo y notará que la bebida parece más suave y fácil de beber.

​La sal y la bebida se complementan

Por último, se ha encontrado que la combinación de sal y alcohol también se complementan entre sí. Según los expertos, el alcohol realza el sabor de la sal y la grasa en el paladar, de modo que es posible que junto a otra ronda de bebidas, pidas también que te traigan más frutos secos.