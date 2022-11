No vuelvas a hacer esto con la fruta y la verdura: no es tan sano como creías

La Organización Mundial de a Salud (OMS) recomienda el consumo de tres raciones de fruta y dos raciones de verdura al día para el correcto funcionamiento del organismo. Uno de los errores que cometemos más habitualmente al consumir este tipo de alimentos es pelarlos ya que la cáscara contiene nutrientes muy importantes.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que las manzanas sin pelar contienen: un 267% más de vitamina K, un 85% más de fibra, un 19% más de potasio y un 15% más de vitamina C. Además, la cáscara de muchas frutas y verduras son ricas en flavonoides y polifenoles, que tienen propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

Pero, ¿y qué pasa con los pesticidas? La preocupación por estas sustancias químicas es una de las principales razones por las que muchas personas pelan la fruta y la verdura. Sin embargo, según explica la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, es suficiente con lavar las piezas con abundante agua fría y restregar la cáscara con un cepillo de cerdas duras para eliminar los pesticidas y la suciedad.

Ahora bien, es cierto que hay determinadas frutas y verduras que no se pueden comer con cáscara porque esta aprte no es comestible, es difícil de limpiar, no tiene buen sabor o puede ser dañina para la salud. Es lo que ocurre con la piña, el melón, la naranja, el mango, la cebolla, el ajo y el aguacate.

Frutas que se pueden comer sin pelar

De todas las frutas que existen, la manzana es la que habitualmente solemos comer sin pelarla. Esto es excelente porque la piel de la manzana tiene propiedades antioxidantes y antidiabéticas, además de un alto contenido en fibra, que regula el tránsito intestinal.

La pera es otra de las frutas que se pueden comer con piel. Es más, es lo más recomendable según los expertos porque así potencia la sensación de saciedad y ralentiza la absorción de grasas y azúcares. A esto hay que sumar que aporta magnesio y vitamina C.

La cáscara del plátano contiene mucha más fibra y potasio que la pulpa. Para consumirla podemos triturarla en batidos o añadirla a la masa de las tortitas, por ejemplo.

El limón y la naranja son dos frutas que sí hay que pelar, pero esto no significa que debamos tirar la cáscara a la basura. Es una fuente rica en fibra y tiene propiedades antioxidantes, así que podemos aprovecharla para licuarla en batidos o rallarla para usarla en diferentes recetas.