¿No sabes cómo limpiar las puertas de madera? Este es el truco que se ha hecho viral

La limpieza del hogar implica muchas tareas y no sólo aspirar los suelos o quitar el polvo. No podemos olvidar ninguna superficie y aunque por ejemplo, la limpieza de ventanas y cristales puede ser algo puntual que hagamos una vez al mes, no nos podemos olvidar de las puertas que no suelen limpiarse con demasiada frecuencia y por ello acaban acumulando más polvo y suciedad de lo que cabría esperar. A ello se le suma además el que muchas veces no sepamos cómo limpiar las puertas de madera, pero es muy sencillo y más si tenemos en cuenta el truco que se ha hecho viral y con el que tus puertas de casa lucirán impecables.

El truco para limpiar las puertas de madera

Tener puertas de madera en casa es lo más común de todo, gracias a que resulta más económica que otros materiales y además es duradera. Sin embargo, si no se cuidan y no se limpian adecuadamente es fácil que poco a poco se vayan deteriorando.

Con unos cuantos productos e ingredientes naturales tus puertas de madera en casa pueden lucir realmente brillantes, sin manchas y también sin marcas.

Lo primero eso sí, será saber si la puerta está barnizada o no, ya que los pasos a seguir para limpiarla serán distintos.

Limpiar una puerta de madera no barnizada

Comenzaremos limpiando bien el polvo superficial con un paño limpio y seco y un plumero. Luego con un poco de agua tibia y jabón para madera limpiamos las marcas. En el caso de marcas más profundas puedes añadir un poco de amoniaco, aceite de oliva o vinagre blanco.

Luego el truco para que la puerta te quede resplandeciente será aplicar un poco de aceite de almendras, con el que verás que la puerta consigue un brillo especial. En caso de querer comprar un producto específico para ello, venden abrillantador para madera, pero con el aceite, que es más económico, también lograrás el mismo resultado.

Limpiar una puerta de madera barnizada

En el caso de que la puerta esté barnizada, los pasos serán algo distintos dado que no vamos a querer fastidiar la madera. Lo primero de todo entonces, será utilizar un paño que estará ligeramente húmedo para quitar toda la suciedad superficial de la puerta. A continuación, debes usar un poco de jabón para madera, mezclado con vinagre blanco y por último, una vez hayas limpiado la puerta y la hayas secado con un paño limpio, puedes aplicar el mismo truco del aceite de almendras para que te quede bien brillante.