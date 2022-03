No hay que dar 10.000 pasos al día para estar sano: Esta es la cifra real

Seguro que has oído que «10.000 pasos al día» es ideal para mantenerse en forma. Este número sin embargo no ha sido informado por la ciencia, sino que forma parte de una antigua campaña publicitaria japonesa. Veamos entonces por qué no es necesario caminar 10.000 pasos al día y cuál es la cifra real para poder mantenernos sanos.

Cuántos pasos caminar al día

Caminar en realidad mejora la salud, como afirman los estudios, pero no hace falta dar esos 10.000 pasos que siempre se dice que se deberían dar. Este número se remonta a los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 y fue fuertemente patrocinado en la publicidad. Una de las campañas que se vieron durante aquellos juegos, involucró la comercialización de un podómetro llamado manpo-kei, que literalmente significa «medidor de 10,000 pasos» en japonés. Desde entonces, esa cantidad ha sido recomendada una y otra vez como un antídoto contra los riesgos para la salud de vivir un estilo de vida sedentario, especialmente a medida que envejecemos.

Sin embargo, Amanda Paluch, profesora asistente en el Departamento de Kinesiología de la Universidad de Massachusetts, publicó un estudio a comienzos de este mes de marzo en el que reveló la cantidad de pasos que se deben dar par poder mantenernos sanos. La cifra estaría alrededor de los 7.000 pasos.

Para llegar a esta cifra, Paluch reunió a un grupo de 2000 adultos de mediana edad a las que se les dio un dispositivo que contabilizó los pasos que daban cada día. Según los resultados a dicha investigación, la cantidad óptima de pasos resultaron ser esos 7000 pasos ; después de este número, no se notó ninguna ventaja.

Según el estudio realizado, el riesgo de muerte fue entre un 50% y un 70% menor que en todos los que no caminaban nada. «Los participantes que dieron aproximadamente 7000 pasos por día o más experimentaron tasas de mortalidad más bajas que los participantes que dieron menos de 7000 pasos por día «, explciaron los autores en el estudio que fue publicado por la revista JAMA Network.

Caminar ayuda a quemar calorías para que podamos mantener un peso saludable y evitar la obesidad. También fortalece el corazón, alivia el dolor en las articulaciones, aumenta la función inmunológica , tonifica los músculos de las piernas e incluso mejora nuestras funciones cognitivas. Caminar solo 30 minutos al día reduce el riesgo de presión arterial alta en un 42 %. Y en el caso de las personas ancianas se recomiendan que caminen esa media hora y en el caso de no poder hacerlo, se recomienda que caminen al menos 15 minutos.