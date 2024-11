No hagas esto con tus vaqueros: un experto de Levi’s confirma que llevas años haciendo esto mal

Un experto de Levi’s confirma que llevas años haciendo esto mal, siendo un elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar con lo que está por llegar. De la mano de algunos elementos que quizás hasta ahora no hubieras ni imaginado. Es hora de apostar por un cuidado adecuado de un tipo de prenda de ropa que todo el mundo tiene en casa y que rara vez sabemos cuidar.

Los vaqueros han pasado de ser una prenda de ropa para trabajar a ser un buen básico que seguramente debes empezar a tener en cuenta. Siendo un detalle que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Tocará estar pendientes de una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. A partir de ahora puedes tener unos vaqueros en perfectas condiciones, si no que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Toma nota de lo que dice este experto, te dará una serie de detalles que debes tener en cuenta y que seguramente te ayudará a hacer todo lo que necesitas y más.

Nunca hagas esto con tus vaqueros

Todos tenemos unos vaqueros favoritos, esa prenda que queda como un guante que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Por lo que debemos empezar a cuidarnos un poco más, de la mano de una serie de detalles que pueden acabar siendo fundamental.

Levi’s nos ha dado algunas alegrías de la mano de una serie de elementos que serán los que mejor se adapten a nuestro día a día. Puedes hacerte con unos buenos vaqueros, pero debes ser capaz de darle una serie de detalles que serán claves. Teniendo una serie de premisas que son fundamentales para que unos buenos vaqueros duren muchos años en perfectas condiciones.

Mantener unos vaqueros en perfectas condiciones pasa por conocer lo que dicen los expertos, si no que simplemente debemos empezar a prepararnos para lo peor. En cierta manera conseguiremos que duren mucho más con algunos elementos que pueden ser fundamentales.

En una entrevista reciente, uno de los responsables de Levi’s nos advierten de la manera en la que debemos cuidar nuestros pantalones. Si queremos que los vaqueros estén siempre en perfectas condiciones, debemos seguir con las recomendaciones de estos expertos.

Un experto en Levi’s te dice lo que llevas años haciendo mal

Chip Bergh es el CEO de Levi’s que no duda en decirnos qué es lo que llevamos años haciendo mal con nuestros vaqueros, siendo uno de los elementos que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Son días en los que debemos apostar claramente por ciertos elementos que son claves y que pueden afectarnos, en esencia, el hecho de lavar o no nuestros vaqueros es algo que debemos tener en cuenta.

En Vanity Fair este CEO dio las claves para saber qué es lo que debemos hacer con esta prenda de ropa, afirmando que él no había lavado sus vaqueros en una década. Este comentario generó una gran variedad de comentarios, pero la realidad es que se trata de algo que todos deberíamos hacer: «De hecho, el ex ejecutivo explica que tanto la producción como los constantes lavados de los consumidores – que, como afirma Bergh en Estados Unidos, limpian sus vaqueros después de usarlos una sola vez, utilizan enormes cantidades de agua, lo que hace que el uso de esta prenda no sea muy sostenible».

Continuando con la misma explicación: «Dicho esto no significa que el ex jefe de Levi’s tenga los pantalones sucios porque, como explica: «Cuando hay una mancha limpia los vaqueros rascándolos y frotándolos donde está sucio». Mientras que cuando se necesita un lavado más intenso, «si se vuelven realmente asquerosos ya sabes, si he estado fuera sudando o algo así los lavo en la ducha – y específico – salto a la ducha y mientras me enjabono, hago lo mismo con los pantalones». Una práctica ciertamente sostenible – y como recuerda solía hacer durante sus viajes interRail en Europa – pero ¿cuántos tendrán el valor de seguir este consejo».

Difícilmente vamos a hacer lo mismo que este hombre, dejar de lavar los pantalones vaqueros parece algo imposible de visualizar, aunque en cierta manera, será una realidad. Tocará empezar a visualizar determinados cambios de ciclo, a la hora de apostar por prendas más sostenibles o empezar a cuidarlas de la mejor forma posible.

Así conseguiremos que cambiemos de ciclo y lo haremos de la manera más agradable posible, con una mirada puesta a un medio ambiente que debemos cuidar de la mejor manera posible. No necesitamos lavar los vaqueros tan a menudo como lo hacemos, lo confirma este experto.