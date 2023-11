Ni se te ocurra poner el móvil en esta parte de tu coche. La DGT te va a multar

En los últimos años, los siniestros provocados por el uso del móvil al volante han aumentado exponencialmente en la carreteras españolas, según datos ofrecido por la Dirección General de Tráfico (DGT). Desde marzo de 2021, fecha en la que entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, esta infracción conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet.

Uso del teléfono móvil al volante

Esto es algo que todos los conductores saben, pero lo que muchos desconocen es que llevar el móvil en un soporte también puede ser motivo de sanción en determinados casos. Desde la DGT recuerdan que manipular el dispositivo cuando está en el soporte implica la misma multa que utilizarlo sin soporte.

Por lo tanto, cuando estás conduciendo no puedes tocar el teléfono, ni siquiera cuando estás parado en un semáforo en rojo o un atasco. Y es que aunque el coche esté detenido continúa estando en circulación, así que no puedes manipular el teléfono aunque esté en un soporte.

No existe una normativa específica que homologue un soporte móvil para vehículos. Sin embargo, es fundamental asegurarse de que su uso no incumpla ninguna norma del Reglamento General de Circulación y no suponga una distracción mientras conduces.

Por ejemplo, algunos soportes se adhieren al parabrisas con una ventosa o se cuelgan del retrovisor. Sin embargo, no son adecuados si obstruyen la visibilidad al colocarlos en el centro del parabrisas durante la conducción. Es fundamental que no afecten a tu campo de visión mientras estás al volante.

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación especifica lo siguiente: «La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos».

Los soportes para móviles que se colocan por debajo de la línea de visión del parabrisas y se sujetan con imanes o se anclan directamente a las rejillas de ventilación son los mejores porque no restan visibilidad.

Peligros de usar el móvil al volante

«Aproximadamente un 22% de los conductores reconoce haber hablado sin manos libres, leído mensajes o consultado las redes sociales durante el último mes. Más de la mitad declara haber hablado con un sistema de manos libres, a pesar de reconocer que supone una distracción al volante», señala el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Álvaro Gómez.

Por su parte, el director del Área de Movilidad del RACC, Cristian Bardají, señala que el móvil «debe estar silenciado, con las notificaciones desactivadas, e incluso es recomendable instalar algunas aplicaciones que activan el modo avión del dispositivo cuando este se conecta al Bluetooth del coche».

El uso del teléfono móvil mientras se conduce representa un grave peligro para la seguridad vial. Esta práctica conlleva distracciones significativas que pueden generar riesgos:

Distracción visual : mirar el teléfono conlleva apartar la vista de la carretera, lo que puede hacer que no percibas señales de tráfico, peatones u otros vehículos.

: mirar el teléfono conlleva apartar la vista de la carretera, lo que puede hacer que no percibas señales de tráfico, peatones u otros vehículos. Distracción cognitiva : hablar por teléfono o enviar mensajes puede dividir tu atención, reduciendo tu capacidad para reaccionar rápidamente si se presentan situaciones de tráfico imprevistas.

: hablar por teléfono o enviar mensajes puede dividir tu atención, reduciendo tu capacidad para reaccionar rápidamente si se presentan situaciones de tráfico imprevistas. Mayor tiempo de reacción: el tiempo que tardas en responder a sucesos inesperados en la vía aumenta si estás distraído con el móvil.

Es fundamental evitar el uso del móvil mientras se conduce y buscar alternativas seguras, como dispositivos manos libres o detenerse en un lugar seguro en caso de necesitar utilizar el teléfono. La seguridad vial es primordial y reducir las distracciones es clave para prevenir accidentes. Y recuerda que los dispositivos manos libres son una opción más segura, pero aún así, pueden distraer tu atención.