Ni rosas ni tulipanes: éstas son las mejores flores para regalar en San Valentín, según una experta en plantas

San Valentín es la fecha más especial de todo el año, en la que las parejas se demuestran su amor y su cariño a través de gestos y detalles significativos. Durante años, las flores han sido las protagonistas indiscutibles del 14 de febrero, y regalar rosas y tulipanes siempre se ha considerado un «acierto seguro». Sin embargo, este 2026, los floristas proponen otras opciones para sorprender a esa persona especial: claves y lirios. Estas flores tienen cualidades únicas y están cargadas de simbolismo, así que son ideales como regalo de San Valentín.

Un bonito ramo no se elige única y exclusivamente por su apariencia, sino también por cómo se cuida para que dure el mayor tiempo posible. Una de las principales recomendaciones de los floristas es cortar los tallos en diagonal con unas tijeras afiladas antes de colocarlos en agua. De esta manera, van a poder absorber mejor el agua y los nutrientes. Asimismo, es recomendable cambiar el agua cada dos días y retirar las hojas que queden bajo la superficie, ya que estas pueden favorecer la proliferación de bacterias.

Las mejores flores para regalar en San Valentín

«Cuando mezclas claveles con lirios en un ramo, estás uniendo dos mundos: por un lado, la frescura extendida de los claveles; por otro, la presencia imponente de los lirios».

Claveles

«Los claveles son una de mis flores favoritas por su precio, elegancia y durabilidad. Normalmente vienen un poco cerrados, lo que hace que no se aprecie del todo su belleza. Aunque muchas personas recomiendan ponerles azúcar para acelerar la apertura, no lo recomiendo, ya que esto hace que la flor se abra más rápido pero dure menos.

En lugar de eso, puedes abrirlos suavemente apretando con delicadeza el «cuellito» de la flor mientras la giras, y verás cómo se va abriendo poco a poco. Además, es importante retirar las hojas inferiores para evitar que el agua se pudra y hacer un corte diagonal en el tallo. Los claveles no necesitan mucha agua, con apenas un par de dedos es suficiente, y pueden durar hasta tres semanas en perfectas condiciones.

Lo más bonito de los claveles es su resistencia y durabilidad, que permite disfrutarlos durante mucho tiempo sin que pierdan su aspecto», explica Piccolo Florista.

Los claveles, originarios de la región mediterránea, se cultivan desde hace miles de años y, a pesar de su popularidad, rara vez reciben el protagonismo que merecen en fechas señaladas como San Valentín. Los floristas destacan su versatilidad y su capacidad para mantenerse frescos durante mucho tiempo con cuidados básicos. En función de cómo se presenten en un ramo, pueden tener una apariencia suave y delicada, o un porte más arriesgado.

En cuanto a su simbolismo, aunque solemos asociar los claves con la admiración y el cariño, en diferentes culturas también representan amor profundo, orgullo, distinción y respeto. Estos significados los convierten en un regalo emotivo y especial para San Valentín. A esto hay que sumar la amplia gama de colores más allá del rosa y el rojo: por ejemplo, claveles blancos pueden simbolizar un amor puro y sincero.

Lirios

Los lirios se han ganado un lugar especial entre las mejores flores para regalar con motivo de San Valentín por su apariencia elegante y su simbolismo poderoso. Asociados al amor, la pureza, la renovación y la pasión, tienen grandes pétalos y una fragancia sutil que realza cualquier ramo. Se suelen encontrar en tonos rosa, blanco, amarillo, naranja y púrpura, cada uno con matices propios.

En lo que respecta a sus cuidados, lo primero es cortar los extremos de los tallos en diagonal para aumentar la superficie de absorción de agua y permitir que los lirios se hidraten y nutran mejor. Es importante retirar las hojas que queden sumergidas en el agua, ya que se descomponen rápidamente y pueden favorecer la proliferación de bacterias.

Uno de los aspectos más importantes es cambiar el agua cada dos días, asegurándose de limpiar el jarrón antes de rellenarlo. La temperatura del agua debe ser templada o fresca, nunca caliente. Además, se recomienda colocar los lirios en un lugar luminoso, pero sin luz solar directa, evitando corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

En definitiva, si quieres sorprender a tu pareja y tener un detalle realmente especial con ella este San Valentín, los claveles y los lirios son las mejores flores para hacerlo. Tienen personalidad propia y pueden expresar admiración, respeto y conexión emocional. Es momento de mirar más allá de los clásicos de siempre, como las rosas o los tulipanes, y descubrir que el mundo floral es mucho más amplio. «Los clientes buscan algo más que un símbolo de amor tradicional; quieren que el ramo cuente una historia», cuentan los floristas.