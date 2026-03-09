Ni junio ni septiembre: estos son los meses en los que nacen las personas más longevas, según la ciencia

La ciencia intenta explicar qué es lo que hace a una persona longeva, vivir más quizás sea cuestión de ver la fecha de nacimiento. El momento en el que nacemos dice mucho de nuestra esperanza de vida, como también lo hace el lugar en el que se nace. Nos guste o no, tenemos por delante una serie de elementos previos que pueden darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En especial, si descubrimos lo que puede pasar con una fecha de nacimiento que condiciona nuestra vida más de lo que nos imaginaríamos.

Los super centenarios que hemos tenido en nuestro país, aquellas personas que pasan de los 100 años con una salud de hierro, llegando incluso a los 117 años, pueden convertirse en un ejemplo a seguir. Aunque no hay nada que nos indique por qué han llegado a este hito. Comen lo mismo que el resto y su vida, parece que no se diferencia de las personas que formaron parte de su generación. Sufrieron las consecuencias de su tiempo, pero pudieron ganarle la partida, quizás en su DNI esté el misterio que todo el mundo quiere conocer.

Ni septiembre ni en junio

La llegada a este mundo es algo que por mucho que se intente, nunca se planifica al 100%. Los nacimientos suelen ser más numerosos en primavera, por una cuestión de comodidad o de vacaciones o permisos de los padres, aunque en realidad, estas fechas estén condicionado, no sólo unos días en el calendario, sino que podría tener repercusión en toda la vida de la persona en sí.

Estamos ante una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de conocer en primera persona lo que quizás acabe significando la fecha en la que nace. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más en estos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo determinante para estas jornadas que tenemos por delante.

El futuro más allá de una dieta o de otra, de un ejercicio físico moderado o de un nivel bajo de estrés puede estar determinado por algo más allá.

Estos son los meses en los que nacen las personas más longevas

Las personas más longevas pueden nacer en estos meses en los que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar algunos cambios que serán los que nos afectarán de lleno. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más.

El día en el que nacieron quizás condicionó esa suerte que les mantuvo lejos de cualquier enfermedad. Una vejez sin enfermedades crónicas y con una salud propia de una persona joven, puede estar detrás del momento en el que se nace de una manera que quizás no esperaríamos.

Tal y como nos explican los expertos de Bebesymas: «El grupo de trabajo ‘Análisis de la Longevidad’ del Colegio de Actuarios de Cataluña ha analizado un total de 17,2 millones de datos de fallecidos en España entre 1975 y 2022, y han concluido que «La mayoría de los centenarios que ha habido en España, unas 113.000 personas, han nacido durante el primer cuatrimestre del año», según Jaime García Moral, director del grupo de trabajo. Es decir, que las personas que han llegado a cumplir los 100 años o más en España nacieron entre los meses de enero y abril. «Tenemos un 40% más nacidos en enero que en julio, los dos meses extremos. Por cada dos centenarios que tenemos nacidos en julio, tenemos tres nacidos en enero», detalla el actuario».

Siguiendo con los mismos datos: «El estudio también analizó las ciudades donde las personas vivían más y menos, siendo Zamora, Segovia y Soria son las tres ciudades con mayor edad media de fallecimiento (84,5 años), mientras que Cádiz, Málaga y Almería, las que menos (78,3). La diferencia es de hasta seis años. Por su parte, hay que destacar que en las comarcas rurales de Ourense viven las personas más longevas del mundo. Es la provincia de España con más personas centenarias. La explicación es que la dieta y el estilo de vida más rural «pueden estar asociados con hábitos más saludables». Por cada hombre que llega a los 100 años hay cuatro mujeres».

Los factores que llevan a estos centenarios a conseguir cumplir años en perfectas condiciones son todavía un misterio: «Algunas de las variables que influyen en que una persona viva más que otra son: la alimentación, el ejercicio físico, la zona en que se vive, el poder adquisitivo y la sanidad. «En los últimos siglos, los avances en la medicina, la higiene y la nutrición han sido los principales motores de este crecimiento», explica Ibáñez. En el futuro, se espera que las innovaciones en medicina personalizada y la biotecnología tengan también un «impacto significativo». Por el otro lado, hay factores influyen de manera negativa sobre la longevidad, como el cambio climático, la desigualdad socioeconómica y la aparición de nuevas enfermedades».