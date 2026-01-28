Ni bicarbonato ni vinagre: el producto que tienes siempre en tu cocina y que deja la mampara de la ducha impoluta y brillante

Hay un producto que siempre tienes en tu cocina y que dejará la mampara de la ducha impoluta y brillante. Un buen básico de la cocina que dejará un elemento esencial del baño como si fuera nuevo. Una de las tareas que hacemos de forma casi inmediata y que puede acabar siendo lo que se acabe por completo. Tocará estar muy pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Ni vinagre ni bicarbonato

Deja la mampara de la ducha impoluta y brillante este ingrediente de tu cocina

El blog ducha.es nos explica la mejor manera de dejar la mampara de la ducha como el primer día con ingrediente que tenemos en nuestra cocina: «El papel de horno, comúnmente utilizado en la cocina, posee características únicas que lo convierten en una herramienta excepcional para limpiar mamparas de ducha. Su capacidad para adherirse a superficies lisas cuando está mojado, junto con su estructura resistente, permite que los agentes de limpieza actúen de manera más eficaz, profundizando en los residuos sin dañar el vidrio. Es increíble cómo limpiar la mampara de la ducha con papel de horno es un truco sencillo y poco conocido». Para hacerlo sólo debemos seguir las indicaciones de estos expertos:

Papel de horno

Vinagre blanco

Agua

Un pulverizador

Un paño suave

Este proceso es mucho más sencillo de lo que parece y quizá nos descubrirá una aplicación que será esencial que sigamos al pie de la letra.

Preparación de la solución de limpieza. Mezcla en el rociador partes iguales de agua y vinagre. Esta solución, aparte de ser efectiva, es segura para usar en diferentes superficies sin el riesgo de dañarlas.

Aplicación del papel de horno. Corta el papel de horno en secciones lo suficientemente grandes para cubrir las áreas afectadas de la mampara. Rocía la solución de limpieza tanto en la mampara como en el papel de horno y aplícalo sobre las áreas que necesitas limpiar. El papel debe adherirse a la superficie mojada.

Tiempo de actuación y retirada. Deja que el papel actúe por al menos 30 minutos. Durante este tiempo, la solución de limpieza profundizará en los residuos, facilitando su eliminación. Después, retira el papel y limpia la superficie con un paño suave, realizando movimientos circulares para pulir la mampara. Este método es sorprendentemente efectivo, también económico y ecológico. Te animamos a probarlo y a compartir tus resultados. La limpieza de la mampara de ducha nunca fue tan sencilla.