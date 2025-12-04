Ni Barcelona ni Bilbao: ésta es la ciudad que menos española se siente según una encuesta

La relación de los ciudadanos con España es plural y compleja. Aunque solemos asociar la menor identificación con el Estado a comunidades como Cataluña o el País Vasco, el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela un dato que rompe con la narrativa habitual: la comunidad autónoma donde menos personas se sienten españolas es Navarra. Según el CIS, apenas un 4,8% de los navarros se identifica primero con España. Este dato refleja que en Navarra predomina un fuerte apego a la identidad local y regional, aunque no necesariamente vinculado con un deseo de ruptura con el Estado.

De hecho, la mayoría de los navarros no busca la independencia, sino un modelo de autogobierno más amplio dentro del sistema autonómico actual. El estudio también muestra cómo los navarros priorizan otras formas de identificación: el 31% se siente primero navarro, mientras que el 35,7% se identifica principalmente con su ciudad o pueblo, y el 11,9% se considera «ciudadano del mundo». Sólo un 9,8% afirma no identificarse con ninguna de las opciones territoriales.

La comunidad autónoma que menos española se siente:

Cuando se pregunta por el gentilicio con el que se sienten más cómodos, un 28,6% afirma sentirse tanto navarro como español, mientras que un 21,4% se considera más navarro que español y un 23,8% únicamente navarro. Sólo un 2,4% se identifica exclusivamente como español.

En cuanto a la percepción sobre el modelo autonómico, los navarros muestran una clara tendencia hacia la autonomía. El 31% desea más competencias para su comunidad, mientras que el 33% prefiere mantener las competencias actuales. Sólo un 21,4% estaría de acuerdo con la independencia, y apenas un 4,8% apoya la eliminación del sistema de comunidades autónomas.

Para poner estos datos en contexto, conviene compararlos con otras regiones. En comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid, más del 40% de los habitantes se sienten primero españoles. A nivel estatal, la identificación con el pueblo o la ciudad es mayoritaria, pero también varía significativamente según la región: en Asturias y Extremadura supera el 60%, mientras que en Madrid apenas alcanza el 22%. La identificación con la comunidad autónoma es más frecuente en regiones como Navarra, Galicia, Euskadi o Cataluña, y menor en otras como Castilla-La Mancha, Murcia o Valencia.

En resumen, el CIS confirma que la comunidad autónoma que menos española se siente es Navarra, con apenas un 4,8% de ciudadanos que se identifican primero con España, revelando que la identidad es plural y compleja.

Barómetro de octubre de 2025

El Barómetro de Octubre 2025, realizado por CIS Estudio con un tamaño de muestra de 4.029 entrevistas a población española de 18 años o más, refleja la percepción de los ciudadanos sobre diversos aspectos sociales, económicos y políticos del país.

En cuanto a la composición de la muestra, el 48,4% de los entrevistados son hombres y el 51,6% mujeres, mientras que la distribución por edad se concentra principalmente en los grupos de 45 a 54 años (19,7%) y 55 a 64 años (17,5%). La mayoría de la población encuestada posee nacionalidad española desde su nacimiento (95,2%) y ha nacido en España (94,4%), aunque un 5,6% nació en otro país, destacando Venezuela, Argentina y Colombia como los más frecuentes.

Respecto al empleo público, un 22,3% ha trabajado o trabaja como empleado público, principalmente en áreas de gestión y administración (48,9%), sanidad (16,9%) y docencia no universitaria (16,7%). Del total, el 32,6% son funcionarios de carrera y un 12,5% son interinos. La percepción sobre las condiciones laborales en la Administración frente a la empresa privada muestra que los ciudadanos consideran mejores la retribución salarial (49,5%), la flexibilidad horaria y la conciliación laboral y familiar (69,3%), así como la posibilidad de teletrabajar (41,6%).

En relación con el sistema de acceso al empleo público, el 49,2% opina que garantiza la igualdad de oportunidades, aunque un 51,6% considera que no selecciona a los candidatos más capacitados, y un 78,9% cree que favorece a quienes disponen de tiempo y recursos para prepararse. Asimismo, se percibe que el sistema está caracterizado por una excesiva carga memorística (63,6%). En cuanto a la confianza en la imparcialidad de los procesos de selección, la media es de 5,41 sobre 10, reflejando una percepción moderada.

En materia económica, la situación personal se califica mayoritariamente como buena (62,0%), mientras que la percepción de la economía general es más crítica, con un 37,2% opinando que es mala y un 17,0% muy mala. Los principales problemas que preocupan a los ciudadanos incluyen la vivienda (37,1%), la inmigración (20,5%) y los problemas de empleo (18,3%), aunque cuando se trata de los problemas que afectan personalmente, la vivienda, la economía y la sanidad lideran las preocupaciones.

Finalmente, respecto a la historia y el régimen político, el 39,1% considera que los años de dictadura franquista fueron muy malos y el 26,4% malos, mientras que el 74,6% opina que el actual régimen democrático es mejor o mucho mejor que la dictadura. En materia internacional, la preocupación por la situación en Gaza es significativa, con un 67,6% que declara estar muy o bastante preocupado, y la actuación del Gobierno al respecto recibe un juicio crítico, ya que el 53,8% está poco o nada de acuerdo con la gestión.