El almirante Rosique: «El salto tecnológico de España en defensa sorprende en Europa y Estados Unidos»

El almirante Aniceto Rosique Nieto, director general de Armamento y Material (DIGAM) del Ministerio de Defensa, protagonizó este jueves una de las intervenciones más destacadas de las I Jornadas de Defensa de OKDIARIO, celebradas en el hotel Wellington de Madrid, donde subrayó que la inversión en defensa «no es un gasto, es una inversión» que genera importantes retornos económicos y tecnológicos para España.

Rosique, en representación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó que «cada euro invertido en la industria de defensa genera más de 2 euros adicionales», poniendo de relieve el efecto multiplicador del sector sobre la economía española. El almirante enfatizó que esta inversión se traduce en «seguridad, prosperidad, economía, trabajo y empleo» para el conjunto del país.

El director general de Armamento subrayó la importancia del «ecosistema de defensa», concepto que engloba a todos los actores implicados: «responsables de la política de Defensa, Fuerzas Armadas, administraciones, industria, academia, centros de investigación, medios de comunicación, asociaciones, instituciones y el propio ciudadano». Rosique insistió en que el objetivo último es «proporcionar eficientemente a las Fuerzas Armadas los recursos que precisan para cumplir su misión» mientras se desarrolla «una base industrial y tecnológica con la mayor autonomía estratégica posible».

España pega un «tirón tecnológico» que genera «celos en Europa»

Uno de los mensajes más contundentes del almirante fue sobre el avance tecnológico español: «Tecnológicamente hemos pegado un salto que en Europa, entre comillas, damos miedo. Hay celos en Europa por España porque tiene esa capacidad tecnológica». Rosique atribuyó este desarrollo al «engranaje» de más del 80-90% de pymes, startups y pequeñas y medianas empresas que «le dan agilidad al sistema para poder invertir».

El director general destacó que España cuenta con 120.000 efectivos trabajando en programas de obtención, distribuidos entre los tres ejércitos. Como ejemplos, citó los más de 30 profesionales trabajando en el vehículo 8×8 en Sevilla, los 70 dedicados al submarino S-80 en Cartagena, o el personal del Ejército del Aire en el desarrollo del Halcón II en Getafe.

El Plan Industrial y Tecnológico

Rosique detalló el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, puesto en marcha en abril por la ministra Robles, que incluye 31 programas especiales de modernización con sus techos de gasto aprobados en Consejo de Ministros y financiación garantizada para 2025.

El almirante subrayó que «ocho de cada 10 euros del plan se ejecutará en España y nueve de cada diez será en la Unión Europea», destacando el compromiso con la industria nacional y europea. Además, el plan contempla una inversión de «casi 4.000 millones de euros» en I+D+i.

Rosique hizo especial hincapié en que los procesos de contratación se están acelerando «pero tiene que ser totalmente legal dentro de la legalidad vigente», trabajando en coordinación con intendentes, jurídicos e interventores. El director pidió a las empresas que «presenten los documentos rápido y bien» porque «estas capacidades están pendientes desde hace mucho tiempo».

La importancia de la «autoridad de diseño»

El almirante explicó exhaustivamente el concepto de «autoridad de diseño», clave para la autonomía estratégica española. «Cuando haces un submarino en España te permite hacer modernizaciones, control de la ingeniería y el ciclo de vida, 40 años de vida que pueden vivir los submarinos», señaló.

Rosique puso como ejemplo la negociación del avión entrenador de combate del Ejército del Aire, que «se ha asignado por el gran plan industrial que tiene de retorno para nuestras empresas» y que permitirá a España tener la autoridad de diseño. «Al final tendremos el diseño. Eso es lo que estamos negociando. Todas las empresas, al final se va a hacer en España», afirmó.

El director general destacó especialmente las capacidades de las fragatas españolas F-100 y la futura F-110, que calificó como «espectacular» y «la mejor del mundo». Rosique recordó su experiencia como comandante de la fragata Méndez Núñez, con la que navegó hasta Filipinas y Hawaii en 2007, destacando que «la OTAN quiere siempre la fragata española» tanto por sus capacidades técnicas como por «la cocina española» y la habitabilidad mejorada.

El almirante concluyó su intervención pidiendo «corresponsabilidad» a todo el ecosistema de defensa y destacando que jornadas como la organizada por OKDIARIO son «una iniciativa valiosa para contribuir a lograr dicha corresponsabilidad, acercando todos los sectores del ecosistema de defensa» y promoviendo la cultura de defensa en España.