Ni agua ni cepillo: el sencillo truco de los fabricantes para limpiar manchas de comida del césped artificial

Tener el césped natural es un lujo. Queda impecable, pero hay que hacerle mucho mantenimiento. Es necesario cortarlo, regarlo, ver que crezca parejo, que no se queme con el sol ni se llene de calvas. Además, si llueve, hay barro asegurado, y si tenés perros… la historia se complica: escarban, ensucian todo y dejan la casa hecha un desastre.

Por eso el césped artificial es una gran alternativa. Siempre se ve bien, no hace falta cuidarlo todo el tiempo, no hay barro, no hay charcos, no hay bichos. Lo instalas y listo.

Pero, como no todo puede ser tan perfecto, hay un punto relevante: cuando se cae comida, se complica un poco, ya que al ser plástico, a veces se pega y cuesta sacarlo.

No obstante, ese desliz ya no tiene que ser un problema, pues los expertos recomiendan una forma muy sencilla de limpiar el césped artificial que no lleva nada de agua, jabón, ni cepillo.

El truco para limpiar las manchas de comida del césped artificial

Después de una comida familiar o un cumpleaños con niños, es fácil que queden migas, restos de tarta o trozos de snacks sobre el césped.

Lo que sorprende de este truco es que no hace falta agua para quitarlo. Ni frotar con esponjas. El método que recomiendan los fabricantes de césped artificial ARMON es usar la aspiradora. Así de simple.

Aspira como si fuera la alfombra del salón. Quita los restos orgánicos sin dañar las fibras del césped. Sólo hay que tener cuidado de no usar la máxima potencia para no levantar el relleno de arena de sílice.

Con eso, en pocos minutos tendrás el césped limpio y como nuevo. Sirve también para insectos muertos que a veces se quedan entre los filamentos.

¿Cómo mantener el césped impecable sin esfuerzo?

Además del truco con la aspiradora, hay otros métodos igual de sencillos para dejar tu césped artificial perfecto. Si caen hojas, se pueden barrer con un rastrillo o incluso usar un soplador.

Si hay manchas de bebidas o pis de mascotas, basta con un poco de agua con jabón (mejor de lavadora, que hace menos espuma), frotar con suavidad y enjuagar.

Para manchas más rebeldes como pintura, un toque de agua con amoniaco (diluido al 3%) hace el trabajo, siempre enjuagando bien después. Y si aparece un chicle, el viejo truco del hielo también funciona en césped artificial: se endurece y sale fácil, sin dejar rastro.

Por otro lado, si hay niños o mascotas en casa, un poco de spray desinfectante cada tanto no viene mal. El césped artificial no regula su actividad microbiana como el natural, así que ese toque higiénico ayuda a mantenerlo limpio de verdad.

Un buen manguerazo suave, sin presión, también ayuda a mantener el césped fresco y sin polvo. Pero lo mejor de todo es que con cuidados mínimos y este tipo de trucos, el césped artificial dura años, siempre verde, suave y bonito.