Olvídate de los insectos: planta esto en marzo y acaba con ellos en verano

La llegada del verano suele venir acompañada de los molestos insectos que invaden nuestros hogares, convirtiéndose en un problema recurrente durante esta época del año. Muchas personas recurren a productos químicos para combatirlos, pero estas soluciones son tóxicas y perjudiciales para el medio ambiente. Afortunadamente, la naturaleza ofrece alternativas más seguras y efectivas. Entre ellas, el cultivo de ciertas plantas aromáticas destaca como una de las formas más sencillas y ecológicas de repeler a los insectos sin dañar el entorno, como la albahaca y la menta.

Estas plantas no sólo tienen un aroma muy agradable y son útiles en la cocina, sino que también actúan como barreras naturales contra insectos no deseados, como moscas y mosquitos. Plantarlas en marzo permite que crezcan lo suficiente para proteger jardines, huertos y espacios exteriores en los meses más cálidos del año. Además, su cultivo es sencillo, no requiere de grandes conocimientos en jardinería y se adapta a diversos entornos. ¡Descubre cómo estas dos plantas pueden ayudarte a mantener tu hogar libre de insectos de forma natural y efectiva!

Plantas para repeler a los insectos

Para aprovechar al máximo los beneficios de estas plantas, lo ideal es ubicarlas estratégicamente según sus propiedades repelentes. En el jardín, pueden rodear zonas de descanso, como terrazas o patios, para evitar la presencia de insectos mientras se disfruta del aire libre.

En interiores, es recomendable colocar macetas cerca de ventanas, puertas o en la cocina, donde pueden actuar como barrera natural contra plagas. Además, su presencia en los huertos es fundamental, ya que protegen cultivos sensibles sin necesidad de recurrir a productos químicos, favoreciendo un ecosistema más equilibrado y saludable.

Otra forma eficaz de utilizar estas plantas es a través de la extracción de sus propiedades en aceites esenciales o infusiones. Estas preparaciones se pueden aplicar en zonas propensas a infestaciones mediante rociadores, permitiendo mantener alejados a los insectos de manera natural y segura. Así, se potencia su efecto protector tanto en el hogar como en espacios al aire libre.

Albahaca

La albahaca (Ocimum basilicum) es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina, pero también es una poderosa aliada en la lucha contra plagas. Su intenso aroma actúa como un repelente natural, manteniendo alejados a mosquitos, moscas y otros insectos que suelen invadir los hogares durante el verano.

El fuerte olor de la albahaca proviene de sus aceites esenciales, en especial el eugenol, un compuesto que resulta insoportable para muchos insectos. Cultivar esta hierba cerca de ventanas, puertas o en el jardín crea una barrera natural contra moscas y mosquitos. Además, colocar macetas con albahaca en la cocina puede ayudar a mantener alejados a insectos que buscan alimento, como las hormigas y los gorgojos.

Plantar albahaca en marzo garantiza que la planta esté fuerte y frondosa para el verano. Prefiere climas cálidos y suelos bien drenados, pero también puede crecer en macetas en balcones o interiores con buena iluminación. Sólo necesita riego moderado y podas ocasionales para estimular su crecimiento.

Menta

La menta (Mentha) es una planta sumamente eficaz para mantener alejados a los insectos. Su fragancia resulta muy agradable para las personas, pero actúa como un potente disuasorio para muchas plagas.

El aroma de la menta contiene mentol, sustancia que interfiere con los sensores olfativos de los insectos, desorientándolos y alejándolos de la zona. Es especialmente útil para repeler mosquitos, hormigas, pulgones y arañas. Se recomienda plantar menta en los bordes del jardín o en macetas cerca de las puertas y ventanas.

La menta es una planta resistente y fácil de cultivar. Crece rápidamente y se adapta a diferentes condiciones climáticas. Sin embargo, es importante controlarla, ya que se puede expandir con facilidad. Hay que podarla regularmente y mantenerla en macetas para evitar su propagación descontrolada.

Aceite esencial

El aceite esencial de albahaca o menta se puede elaborar de forma sencilla en casa utilizando un método de maceración. Para ello, es necesario recolectar hojas frescas de la planta elegida, lavarlas bien y dejarlas secar a la sombra durante unas horas para eliminar el exceso de humedad. Luego, se deben triturar ligeramente para liberar sus compuestos aromáticos y colocarlas en un frasco de vidrio esterilizado. A continuación, se añade un aceite portador, como el de oliva o almendra, asegurándose de cubrir completamente las hojas.

El frasco se debe cerrar herméticamente y guardar en un lugar cálido y oscuro durante al menos dos semanas, agitándolo ocasionalmente para favorecer la extracción de los aceites naturales. Pasado este tiempo, la mezcla se filtra con un colador o una gasa fina, obteniendo un aceite infusionado con las propiedades de la albahaca o la menta.

Para aplicar este aceite esencial, existen diversas opciones. Para repeler insectos, se puede diluir unas gotas en agua y rociar la mezcla en ventanas, puertas y rincones propensos a plagas. También es posible aplicarlo sobre la piel, siempre mezclado con un aceite base, para prevenir picaduras.