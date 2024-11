Ni a las 8 ni a las 9: el consejo de los expertos sobre cuándo hay que hacer la cama

El consejo de los expertos sobre cuándo hay que hacer la cama nos dejará con la boca abierta, ni a las 8 ni a las 9, la respuesta es más sencilla de lo que te imaginas. El hecho de hacerse la cama normalmente está relacionado con la manera que tenemos de empezar a cuidar algunos detalles de nuestro día a día que hasta la fecha no teníamos. Sin duda alguna, estamos ante una serie de cambios que son importantes y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son días de inestabilidad, por lo que debemos empezar a pensar en todo lo que llega.

Ni a las 9 ni a las 8

El consejo de los expertos sobre cuándo hay que hacer la cama

El doctor Figura es una de las celebridades de Instagram que no duda en darnos algunos detalles que pueden ser los que nos acompañen en estos días: «Recomendación tanto para parejas o no, porque nunca duermes solo. En un colchón de media hay más de 10 millones de ácaros del polvo. Si tienes una almohada de dos años, el 10 por ciento de su peso son ácaros del polvo y sus excrementos. Los ácaros del polvo no sólo son desagradables, sino que producen alérgenos que pueden provocar asma y hacer que te sientas congestionado. Cuando duermes, sudas y ellos se alimentan de esa humedad».

Además, añade unas recomendaciones claves a la hora de hacer la cama: “Dependerá de la hora en la que nos despertemos, dejaremos la cama sin hacer un tiempo para que se acabe secando, antes que nada: «Es un margen temporal que permite que la humedad se seque y reduce drásticamente la cantidad de ácaros del polvo que pueden sobrevivir».

Los ácaros son responsables de alergias, pero también pueden perjudicar en otros aspectos nuestra salud, por lo que, debemos mantener todo en orden con este pequeño consejo que puede ser fundamental para acabar con algunos problemas que pueden llegar en cualquier momento.

