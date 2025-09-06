Multan a dos personas por poner sombrillas en la playa y nadie da crédito: «Los dueños de la playa»

Los dueños de la playa se han acabado, han empezado a poner multas en una conocida ciudad española y nadie da crédito al dinero que deben pagar. Aunque quizás no lo sepamos en las costas españolas hay una serie de normas que se deben cumplir. Realmente deberemos estar muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial.

Estos dueños de la playa tienen los días contados

Esta normativa de playa multa a aquellos que deciden poner la sombrilla

La sombrilla antes de una hora determinada de la mañana no se puede poner, cada municipio tiene unas normas. Aquellos que empezaban en día, poniendo la sombrilla y asegurándose un lugar privilegiado en la playa se han acabado por completo. Hoy en día lo que se busca es encontrar una manera de conseguir ese cambio de tendencia que deberemos tener en consideración.

Antes de ir a la playa, será mejor que nos empecemos a preparar para dar un paso más, sabiendo los horarios y las normas de ese lugar. Algo que quizás hasta ahora no teníamos en consideración, por lo que, acabará siendo algo esencial en estos días.

Tal y como nos dicen los expertos del Viajero Fisgón: «Para poner fin a esta práctica, la Policía Local de varios municipios ha empezado a patrullar las playas desde primera hora del día. Su misión es retirar sombrillas, sillas y otros objetos que estén abandonados por largo tiempo, sin que sus propietarios estén cerca. Estos objetos se llevan al depósito municipal, y para recuperarlos, los dueños deben pagar multas que pueden llegar hasta los 300 euros. El alcalde de Torróx, Óscar Medina, lo deja claro: “No es justo que unos pocos se apropien de la playa. Queremos un espacio público para todos, no parcelas privadas”. Es importante destacar que no se multa a quienes se ausentan brevemente para darse un baño o ir a un chiringuito cercano. La norma está dirigida a quienes dejan sus pertenencias desatendidas durante horas».

Siguiendo con la misma explicación: «En muchas playas de Vélez-Málaga y otros municipios del litoral español, cada mañana se repite la misma escena: a primera hora, entre las 7 y 8 de la mañana, ya hay sombrillas instaladas en primera línea. El problema es que sus dueños no permanecen allí, sino que las dejan y se marchan a desayunar o hacer otras cosas. Cuando otros visitantes llegan más tarde, se encuentran con que todo el espacio está ocupado sin nadie alrededor, lo que genera frustración y conflictos. Carmen, una turista de Córdoba, lo explica claramente: “Llevo años viniendo aquí y esto se ha vuelto una costumbre. Cuando llegas a las 10 de la mañana ya no queda ni una toalla libre”. Por eso, los ayuntamientos han decidido intervenir para que la playa sea un espacio justo para todos, sin que nadie pueda “marcar territorio” sin estar presente».