Dos muertos y un herido en un tiroteo en un bar de la localidad sevillana de Carmona

Dos personas han muerto y otra ha resultado herida en un tiroteo registrado en un bar del municipio de Carmona, en Sevilla, la tarde de este sábado. Los hechos han tenido lugar en la urbanización Los Nietos, concretamente en la calle Azahar, en torno a las 16:45 horas de la tarde, según han informado fuentes del servicio de Emergencia 112 de Andalucía.

Los testigos de lo ocurrido han contado que una persona «había sacado un rifle y había disparado contra un bar» y que, como consecuencia de los hechos, dos o tres personas habían acabado tendidas en el suelo. Los servicios de Emergencias 112 han dado aviso a Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, que ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que como consecuencia del tiroteo dos personas han fallecido y al menos una ha resultado herida, sin que por el momento se conozcan sus identidades.

Según testimonios de los vecinos recogidos, fueron dos las personas que llegaron con escopetas al bar de José, ubicado en una urbanización en una zona rural entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla.

Una de las personas que estaban en el bar se interpuso en su camino y recibió un disparo que ha acabado con su vida, mientras el otro muerto es el dueño del bar, según han señalado los vecinos.

Al parecer los presuntos autores de los disparos, que habrían huido hacia Sevilla, son conocidos en esa urbanización, donde tienen una casa, aunque al parecer vivían en el Polígono de San Pablo de la capital sevillana.