Bolaños carga contra una «minoría» de jueces tras pedir la presidenta del Supremo que cesen estos ataques

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha vuelto a arremeter contra los jueces después de que la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, retratara el viernes al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus ataques a los instructores de causas que afectan a su Ejecutivo, su partido y su entorno familiar.

Bolaños ha señalado que la «inmensa mayoría de la carrera judicial» ejerce con «profesionalidad, rigor e imparcialidad», pero que, «como en todo colectivo humano, hay una minoría muy muy muy minoritaria» que «tiene comportamientos y adopta resoluciones que son muy discutibles».

Para el ministro de la Presidencia, esa «minoría» es la que investiga, por ejemplo, a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, imputada por hasta cinco delitos, o al hermano del líder del PSOE, el músico David Azagra, que fue enchufado en la Diputación socialista de Badajoz.

De esta manera, Bolaños ha mantenido en una entrevista en Informe Semanal de la cadena pública TVE el mismo argumentario que empleó Sánchez el pasado lunes en la entrevista que dio al Telediario 2 de La 1. El inquilino de la Moncloa dijo que estos jueces que investigan a su familia están «haciendo política», deslizando así que estarían prevaricando.

Ante ello, hubo una reacción velada el viernes por parte de la presidenta del órgano de gobierno de los jueces. «Las descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho», afirmó Perelló.

La presidenta del Tribunal Supremo defendió asó al Poder Judicial señalando que «resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos».

Además, Perelló llamó a la ciudadanía a confiar en las instituciones. «La legitimidad de las instituciones se asienta en la confianza de la sociedad. Efectivamente, la democracia no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones», recalcó la presidenta. Y añadió: «La única manera de lograr que confíen en ellas es cumpliendo con su función constitucional, sin excusas ni reproches».

Apoyo al fiscal general

En su entrevista para Informe Semanal, Félix Bolaños también ha expresado su apoyo al fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. «El Gobierno, entre los presuntos delincuentes confesos y los fiscales está con los fiscales, y entre los bulos y los que cuentan la verdad, está con la verdad», ha esgrimido. Bolaños fue uno de los socialistas que aplaudieron el viernes al fiscal general durante su intervención, al igual que Francina Armengol, Carmen Calvo y Ángel Gabilondo.

Por su parte, el fiscal general aprovechó el viernes su discurso en la Apertura del Año Judicial para defenderse «Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman», manifestó ante los magistrados que le van a juzgar y en presencia del Rey.

«Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal», afirmó. «Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad», remarcó.

Entretanto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha vuelto a atacar a los jueces este sábado tras hacerlo también el pasado miércoles, cuando defendió a Sánchez de lo dicho el lunes en Televisión Española. Bolaños aseguró que la «inmensa mayoría» de jueces realiza su trabajo con imparcialidad, pero incidió en que hay «actuaciones muy minoritarias» que hacen «daño» a la Justicia.

Bolaños esgrimió que Pedro Sánchez defendió a «esa inmensa mayoría de jueces y magistrados que hacen su trabajo con imparcialidad, con rigor, con profesionalidad». «Y yo quiero centrarme y reconocer el trabajo de esa inmensa mayoría», agregó.