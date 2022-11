Mucho cuidado con Netflix: no piques y te ahorrarás un disgusto

Netflix es un tema de actualidad. Hace sólo unos días hablamos de cómo la plataforma va a cambiar su política a la hora de compartir la contraseña. Ahora, vuelve a ser noticia porque un grupo de hackers se están haciendo pasar por Netflix para robar lo datos personales y bancarios de los usuarios. ¡Mucho cuidado!

La nueva estafa que suplanta la imagen de Netflix

Han sido los Mossos los que han alertado sobre esta nueva estafa en la que los ciberdelincuentes suplantan la imagen de Netflix. Se trata de una campaña de phishing, una técnica empleada por hackers de todo el mundo para hacerse con los datos de los usuarios. Se hacen pasar por todo tipo de compañías y organismos (Netflix, Iberdrola, DGT, Banco Santander…) con el objetivo de engañar a las víctimas.

Los Mossos explican que los hackers envían un SMS a los usuarios informándoles de que no se ha podido realizar el pago para seguir disfrutando de los contenidos de la plataforma. En el SMS aparece adjunto un enlace a través del cual, supuestamente, pueden resolver el problema.

Una vez pulsan sobre el enlace, los usuarios son redirigidos a una web que se hace pasar por la web oficial de Netflix. El diseño está cuidado hasta el más mínimo detalle, así que es fácil caer en la trampa. Cuando están en la web, tienen que introducir sus credenciales de acceso a la plataforma, así como los datos bancarios para hacer el falso pago de la suscripción.

De esta manera, los ciberdelincuentes ganan por partida doble. Por un lado, toman el control de la cuenta, y pueden venderla. En los últimos años, se han conocido casos de hackers que aseguraban generar nuevas cuentas de plataformas de streaming por precios increíblemente bajos.

Por poco menos de 15 euros, ofrecían acceso durante un año completo a Netflix, Spotify o HBO. Y, por otro lado, se hacen con los datos bancarios que los usuarios introducen para, supuestamente, realizar el pago de la suscripción. Es importante tener especial cuidado con este tipo de estafas.

¿Qué hacer?

Si has recibido el falso SMS de Netflix, simplemente bórralo. Si ya te has metido en la web y has introducido las credenciales de acceso y lo datos bancarios, llama a tu entidad para que bloqueen tu tarjeta. Luego, intenta acceder a tu cuenta, y cambiar la contraseña cuanto antes. Además, si utilizas la misma contraseña en otras plataformas, es aconsejable que la cambies.