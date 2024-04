El motivo por el que siempre deberías guardar tus alimentos de la despensa en recipientes de vidrio

La despensa siempre debe ser un lugar limpio y seguro, porque ahí es donde guardamos los alimentos. Sin embargo a veces no nos damos cuenta pero el modo en el que almacenamos precisamente la comida que compramos no es la más adecuada. Piensa en esos paquetes de pasta, legumbres o en el paquete de galletas que abres y dejas abierto o sencillamente, lo cierras con una pinza. La manera correcta de conservar la comida es transferir esos alimentos de la despensa a recipientes de vidrio y aunque tal vez mucha gente cree que es una pérdida de tiempo, lo cierto es que a la larga puedes lograr que esos alimentos se conserven mejor y no tengas que tirarlos antes de tiempo.

Conservar los alimentos de la despensa en recipientes

Solemos ver fotos de cocinas perfectamente ordenadas en las que todos los alimentos se disponen siempre en recipientes de vidrio o cristal. Vemos así cereales en un recipiente con tapa hermética o la pasta también transferida a su recipiente correspondiente, pero ¿quién quiere perder tanto el tiempo?

Pensamos que una simple pinza puede ayudar cuando se trata de cerrar un paquete que ya está abierto, pero lo cierto es que no es tan sencillo. De hecho, una simple miga o que un envase mal cerrado, es suficiente para favorecer la formación de polillas alimentarias. Existen diferentes tipos de pequeños animales, a veces incluso invisibles a nuestros ojos, que pueden atacar nuestros alimentos almacenados en la despensa. Puede haber gusanos de la harina o polillas pequeñas y, a veces, incluso las hormigas logran llegar a nuestra despensa.

Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que nuestra comida no sea atacada por estos pequeños animales? En primer lugar, debes asegurarte de que la despensa, es decir, el cajón, la cómoda o cualquier otro mueble destinado a este uso, esté limpio y luego elegir los recipientes antes mencionados.

Protege tu comida: despensa limpia y ordenada

Una despensa bien surtida necesita estar ordenada : todos los alimentos deben colocarse de acuerdo con su fecha de caducidad . Los alimentos que caducan antes deben estar más cerca, los que tienen la caducidad más lejana van al fondo. De esta forma, se evitan sorpresas desagradables como abrir la despensa seguro de que tienes un determinado alimento disponible y luego descubrir que está caducado y por tanto inservible.

Cada frasco o recipiente de cristal debe revisarse y si está roto o tiene fugas, debe desecharse. Además, hay que eliminar todas las migas y todas las partículas de comida , incluso las más pequeñas, como los restos de harina, porque atraen a los parásitos. Los cajones y estantes en los que guardamos los alimentos hay que lavarlos y limpiarlos a fondo con vinagre blanco .

Protege la comida de la despensa con especias

Y si tu despensa está llena de harinas, frutos secos y todo tipo de cereales, seguro que atraes bichos, así que transfiere todo al recipiente adecuado y además coloca una solución a base de especias. En concreto, canela y clavo .

Se pueden utilizar tanto en forma de aceite esencial , vertiendo unas gotas en su correspondiente difusor o simplemente sobre una hoja de papel absorbente, como en su forma natural. De hecho, basta con poner un puñado de clavo o una rama de canela en la despensa para evitar que los parásitos ataquen la comida. El aceite de canela también se puede utilizar en las paredes de la despensa durante la limpieza , poniendo unas gotas en un poco de algodón y pasándolo por los muebles altos.

Protege tu despensa con laurel

El laurel también puede ser útil para proteger los alimentos en la despensa, pero debe colocarse directamente en recipientes que contengan harina, pasta o arroz en particular: una hoja es suficiente, pero debe reemplazarse periódicamente por una hoja más fresca. El laurel contiene moléculas derivadas del fenol que son potencialmente antibacterianas porque son odiadas por los insectos.