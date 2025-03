El motivo por el que ponen una bandera de España en la parte más alta de una obra

Una bandera de España se coloca siempre en la parte más alta de una obra, por una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por una serie de elementos que acabarán siendo los que marquen esta construcción que debe estar marcada por una serie de detalles que serán fundamentales. Esta bandera de España que puede convertirse en el mejor aliado de una combinación de detalles que serán claves.

Desde el blog de Arquitectamoslocos: «Una tradición que ya se estaba perdiendo cuando yo empecé a trabajar como arquitecto (en 1985) era la puesta de la bandera.

Consistía en colocar una bandera de España sobre el tejado de las casas en construcción cuando «se cubrían aguas»; es decir: cuando se terminaba la cubierta. (Tengo entendido que en Cataluña se colocaba un árbol, pero no estoy seguro. Agradecería a mis lectores que me lo aclararan, y también que me dijeran qué otras costumbres hay en otros lugares)».

Siguiendo con la misma explicación: «En aquellos tiempos en los pueblos las casas se seguían haciendo con muros de carga, de manera que al terminar el tejado y poner la bandera las fachadas ya estaban hechas y la casa estaba ya casi terminada. Las instalaciones eran muy elementales y quedaba muy poco por hacer después del tejado. (Hoy, con los sistemas de construcción actuales, la terminación de la cubierta no supone ni siquiera haber llegado a la mitad de la obra). La puesta de la bandera iba asociada a una fiesta. Se hacía una chuletada en la propia obra. Invitaba el dueño, naturalmente, y acudían todos los que habían intervenido en la construcción. Se preparaba una barbacoa y se hacía panceta, chuletas, chorizos, morcillas, salchichas… Y, naturalmente, había abundante vino y cerveza».

Toda una tradición que parece que es histórica y que nos relata un experto. Esta bandera estaba acompañada de los mejores manjares que acompañarán a este tipo de elementos y que pueden acabar marcando un antes y un después en nuestra casa.

Esta alegría de una nueva construcción, esas ganas de trabajar para dar lo mejor de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de tradiciones que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Este tipo de elementos se convertirán en la mejor opción posible. Esta bandera tiene un significado más allá de lo esperado.