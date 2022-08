Antes había montones de revistas viejas para hacernos compañía en los momentos que pasamos en la intimidad de nuestro baño, ahora basta con tener el móvil a mano para deleitarnos con videos o fotos, leer las últimas noticias, seguir viendo nuestra serie favorita, o incluso jugar a videojuegos. Todos hacemos esto y, sin embargo, según los expertos, tener el teléfono en la mano mientras estamos sentados en el inodoro es un hábito profundamente incorrecto. Descubre ahora la razón por la que no debes utilizar el móvil en el baño.

Por esta razón no debes utilizar el móvil en el baño

Tener un teléfono móvil entre las manos a todas horas del día, es cada vez más común. Lo usamos mientras trabajamos o estudiamos, pero también mientras hacemos cosas para las que en realidad el móvil no estaría recomendado. ¿Eres de las personas que se lleva el móvil al baño? Pues quizás deberías dejar de hacerlo y cuándo te expliquemos el porqué seguro que lo vas a entender.

La expansión de internet y el hecho de poder tener de todo en un dispositivo móvil ha provocado que nuestra vida y nuestras costumbres hayan cambiado radicalmente a cómo eran hace tan solo poco más de 20 años. Ya nadie va por la calle sin su móvil en la mano mirando su correo o viendo las últimas fotos de plataformas como Instagram. En casa la situación no varía mucho, hasta el punto de ser capaces incluso de llevar nuestro smartphone al baño pero ¿sabías que este acto puede ser todo un riesgo para tu salud?.

En el pasado más reciente ir al baño implicaba que mucha gente se llevara un libro o un periódico, pero ahora usamos el móvil porque es mucho más práctico y cómodo de llevar, además de porque con él podemos hacer de todo ya sea leer noticias, ver una serie o también chatear o pagar facturas, pero aunque el móvil facilite nuestra vida al máximo, tal vez tendríamos que pensarlo dos veces antes de llevarlo al baño.

Lamentablemente, el baño es uno de los lugares más sucios de toda la casa y por eso muchas veces es necesario higienizarlo con productos adecuados para exterminar gérmenes y bacterias.

De este modo, cuando estás sentado en el inodoro sería bueno no sostener el teléfono móvil. De hecho, usarlo en este lugar te expone al riesgo de contaminación de algunas bacterias como la salmonella, la E. coli y la clostridium difficile.

Esto sucede porque cuando vas al baño y usas el inodoro, tocas tu teléfono móvil antes de lavarte las manos . De esta forma transferiremos cualquier bacteria presente sobre nuestro dispositivo que queda contaminado y luego esa contaminación puede llegar a nosotros.

Estudios sobre el uso del móvil en el baño

Según algunos estudios sobre teléfonos móviles llevados al baño, habría una cantidad significativa de bacterias fecales. Y no solo eso, el teléfono móvil también se convierte en un verdadero vehículo para las bacterias.

Además, sería una buena idea ni siquiera tocar las manetas y los grifos del baño antes de lavarse las manos. Incluso por encima de estos dos objetos, de hecho, se pueden colocar bacterias y si las tocas y luego usas el teléfono móvil, los gérmenes se transferirán de igual forma al dispositivo.

Por estas razones, el profesor de microbiología Charles Gerba y la profesora de salud ambiental Kelly Reynolds, aseguran que llevar el móvil al baño es un hábito que puede ser perjudicial para la salud. Según su estudio realizado por la Universidad de Arizona, todos los baños son depósitos de gérmenes y bacterias.

Los investigadores señalan que incluso tirar de la cadena mientras sostenemos el móvil con la mano, puede hacer que este quede contaminado.

De hecho, el agua del inodoro salpica en varias direcciones, golpeando las superficies que encuentra. Y una vez que los gérmenes se encuentren en el teléfono, será muy sencillo que se transfieran a nuestras manos y rostro, de modo que podríamos acabar contaminados antes de darnos cuenta. De hecho, otro estudio realizado en el Reino Unido mostró que la pantalla de un teléfono móvil es generalmente más sucia que el asiento de un inodoro.

Y no sólo eso, además de la contaminación bacteriana, existe otro riesgo de pasar demasiado tiempo sentado en el váter distraído con el smartphone, como demuestran los primeros resultados recogidos en los ensayos clínicos: las hemorroides .

El problema, en este caso, no está en el uso del smartphone en sí, sino en pasar demasiado tiempo sentado en el váter del baño. Ciertamente llevar tu teléfono móvil y todas las distracciones que te roban el tiempo que contiene no es un incentivo para acelerar nuestras operaciones de modo que es mejor mantener el móvil fuera del baño de casa o meterlo en un bolso o mochila si estamos usando un baño público. Así minimizaremos los efectos de la contaminación bacteriana y el riesgo de acabar sufriendo hemorroides.

Qué hacer para que el móvil no se contamine

Y en el caso de que no puedas prescindir del móvil cuando vas al baño, debes prestar atención a la mano que usas para sostenerlo, y asegurarte de que no la usas para nada más. Además, debes también lavarte primero las manos y tener limpio el móvil antes de cogerlo. Una vez acabes de usar el baño, lávate de nuevo las manos y de paso desinfecta bien tu móvil. De hecho, será bueno higienizar el móvil al menos un par de veces al día con alcohol o productos que sean efectivos contra gérmenes y bacterias, algo que es además muy necesario en estos tiempos con respecto a la pandemia por Covid-19.

Por último, será bueno limitar al mínimo nuestra permanencia en el baño, hasta un máximo de un cuarto de hora: si tenemos la costumbre de distraernos, podemos poner un reloj en el baño y vigilarlo para ver cuánto tiempo en realidad estamos gastando sentados en el inodoro.

Y en el caso de que desees limpiar a fondo el móvil. Todo lo que necesitas son dos paños de microfibra, agua y jabón líquido . No se recomienda el uso de detergentes agresivos o toallitas desinfectantes, incluido el alcohol etílico o productos que normalmente se utilizan para limpiar vasos o copas. El objetivo es no dañar la capa protectora sobre la pantalla, por lo que es mejor tener cuidado. Desconecta el teléfono de cualquier tipo de cable o fuente de alimentación y apágalo por seguridad. Luego mezcla agua y jabón en un recipiente y empapa el primer paño en él, asegurándote de escurrirlo ligeramente para que no gotee demasiado sobre el dispositivo. Limpia a fondo todo el dispositivo por cada lado , evitando sumergirlo directamente en la solución líquida. Luego toma el segundo paño seco y golpea el dispositivo para eliminar las rayas o manchas donde haya quedado algo de humedad. Por último, repite el mismo procedimiento con la funda intentando, en este caso, eliminar sobre todo la suciedad exterior: presta atención al material con el que está hecha la funda, si es silicona o plástico no hay problema, pero si lo fuera cuero es bueno seguir las instrucciones en el sitio web del fabricante.