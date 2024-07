Miedo en China por la aparición de una extraña criatura que llevaban décadas sin ver

China está entrando en pánico ante la aparición de una extraña criatura que llevaban décadas sin ver. El país asiático no levanta cabeza. Después de ser el origen de una pandemia mundial que pudo empezar como consecuencia de un contacto entre determinados animales y el ser humano, este descubrimiento pone los pelos de punta. Es un animal que se creía que había desaparecido y ha vuelto para acabar con la tranquilidad de determinadas zonas de este país que se enfrentan a su presencia altamente peligrosa.

El mundo entero se enfrenta a un cambio importante. Estamos caminando hacia un importante cambio climático que trae consecuencias totalmente inesperadas. Estamos luchando contra unos registros que son especialmente complicados y que pueden acabar siendo los que marquen un futuro realmente sorprendente en muchos sentidos. Habrá llegado el momento de pensar en todo lo que tenemos por delante y en lo que nos está esperando, empezando por una naturaleza que va cambiando. Los descubrimientos como este, demuestran que estamos ante una serie de cambios que pueden llegar a ser complicados en muchos sentidos. Tocará estar pendiente de ellos y de lo que tenemos por delante, tal como vemos en China, hay algunas especies que pueden volver.

Llega una extraña criatura que hacía décadas que no se veía

La propia naturaleza está cambiando y lo hace a medida que lo hace un planeta que tiene siempre en mente una serie de detalles que quizás desconocíamos. Estamos afrontando una importante transformación que tiene mucho que ver con unas temperaturas que quizás no esperaríamos.

Sin duda alguna tenemos por delante una serie de actuaciones que son claves y que quizás despierten un interés que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. Sin duda alguna, afrontamos una importante transformación que nos deja casos como el que hemos vivido recientemente en China.

Estos expertos han revelado que una criatura que no se veía en años, ha vuelto a estar presente. En este caso, se trata de un tipo de serpiente que nadie hubiera deseado ver ya que estamos ante un animal que puede hasta resultar peligroso, por lo que muchos huyen de este animal que ha vuelto. Es una amenaza para una población que pensaba que esta criatura ya formaba parte de un pasado del que parece que vuelve con mucha fuerza en esta parte del país.

Las serpientes de caña de Berezowski han vuelto

Este tipo de serpientes son muy peligrosas, su color les permite camuflarse en el suelo para esperar a sus presas. Son una de las criaturas que se daban por desaparecidas y parece que han vuelto con fuerza. Han aparecido varios ejemplares, lo que ha hecho saltar la voz de alarma.

La provincia de Sichuan es el lugar a más de dos mil metros de altura donde se ha descubierto esta serpiente o redescubrierto ya que ha había sido catalogada hace dos siglos por el científico de quien reciben su nombre. El hecho de volver a verlas cuando hacía décadas que no se veía en esta zona del país ha hecho saltar todas las alarmas en China.

En la revista Zoosystematics and Evolution varios expertos le dedican un artículo en el que se explica qué supone, la llegada de nuevo de este tipo de serpientes. Según dice este estudio: «Durante las expediciones científicas en las montañas Gongga, condado de Luding, provincia de Sichuan, entre 2017 y 2022, recolectamos tres especímenes de Calamaria . Los análisis filogenéticos morfológicos y moleculares mostraron que estos especímenes representan una especie que difiere de todos los congéneres actualmente reconocidos del género. Sin embargo, la morfología de estos especímenes coincide con la descripción original de C. berezowskii . Además, el condado de Luding y el condado de Pingwu están ubicados en la ladera oriental de la meseta Qinghai-Tíbet, bordeando la cuenca de Sichuan. Por lo tanto, identificamos los especímenes como C. berezowskii , y la especie se revalida y se redescribe aquí».

Siendo descritas en el mismo estudio como: «Las serpientes de caña del género Calamaria Boie, 1827 son uno de los grupos más grandes de serpientes asiáticas, distribuidas desde el noreste de la India hasta las islas Molucas del este de Indonesia. Investigaciones recientes sobre el género en China han revelado que la diversidad de especies del grupo fue subestimada. En este estudio, las comparaciones morfológicas y el análisis del ADN mitocondrial revelaron que un sinónimo menor de C. pavimentata Duméril, Bibron & Duméril, 1854 — Calamaria berezowskii Günther, 1896 es válido, por lo tanto, rediseñamos y recuperamos la validez de C. berezowskii . Esta especie se puede distinguir de otros congéneres por la combinación de los siguientes caracteres: cuatro supralabiales; un preocular; ancho del escudo rostral mayor que la altura; mentón que no toca los escudos anteriores del mentón; diámetro del ojo menor que la distancia del ojo al borde de la boca; menos de la mitad del escudo posterior del mentón se encuentra en la línea media; escamas dorsales reducidas a seis filas en la cola; Anillo claro indistinto presente en la región nucal o un collar amarillento más o menos distintivo. Filogenéticamente, esta especie es hermana de C. pavimentata , con diferencias genéticas significativas (0,190) en el gen mitocondrial Cyt b «.