Quién fue Wilhelm Wundt y cuáles fueron sus aportes a la psicología

A menos que tengas una buena cultura general, o que seas un entusiasta de la psicología, puede que el nombre de Wilhelm Wundt no te suene demasiado, incluso cuando debería ser considerado uno de los hombres más importantes para el desarrollo de esta ciencia como la conocemos hoy, y es un imprescindible en su historia.

Wundt, nacido en Neckarau, territorio de la actual Alemania, en 1832, fue un psicólogo y filósofo, reconocido hace décadas como el fundador de la psicología experimental, formándose en prestigiosas casas de estudio, como la Universidades de Tubinga y de Heidelberg, donde se doctoró en medicina en 1857, ejerciendo como auxiliar del prestigioso Hermann von Helmholtz.

Las frases de Wilhelm Wundt

La declaración general de que las facultades mentales son conceptos de clase, pertenecientes a la psicología descriptiva, nos libera de la necesidad de discutirlas y su importancia en la etapa actual de nuestra investigación.

La psicología étnica siempre debe venir a la ayuda de la psicología individual, cuando las formas de desarrollo de los procesos mentales complejos están cuestionados.

La psicología experimental en sí misma tiene, es cierto, una y otra vez la recaída en un tratamiento metafísico de sus problemas.

Las características distintivas de la mente son meramente subjetivas; las conocemos solo a través de los contenidos de nuestra propia conciencia.

La Fisiología y la Psicología, dentro del campo de los fenómenos vitales, se ocupan de los hechos de la vida en general, y en particular con los hechos de la vida humana.

Los resultados de la psicología étnica constituyen, al mismo tiempo, nuestra principal fuente de información con respecto a la psicología general de los complejos procesos mentales.

La psicología no solo debe esforzarse por convertirse en una base útil para las otras ciencias mentales, sino que también debe recurrir una y otra vez a las ciencias históricas, a fin de obtener una comprensión de los procesos mentales más desarrollados.

Hablamos de virtud, honor, razón; pero nuestro pensamiento no traduce ninguno de estos conceptos en una sustancia.

El punto de vista de la psicología materialista puede afirmar, como mucho, sólo el valor de una hipótesis heurística. Frase de Wilhelm Wundt

La actitud de la psicología fisiológica a las sensaciones y sentimientos, considerados como elementos psíquicos, es, naturalmente, la actitud de la psicología en general.

Quién fue Wilhelm Wundt

Sin embargo, poco a poco fue inclinándose más hacia la filosofía y la psicología, al punto de que, casi dos décadas más tarde, sus conocimientos serían premiados con una cátedra de Psicología en la Facultad de Leipzig, donde se convertiría finalmente en un baluarte de esta ciencia, con discípulos célebres como Külpe y Lehmann, entre otros de renombre.

Clave en el nacimiento del Instituto de Psicología Experimental, en 1879, donde trabajaría hasta muy avanzada edad, esta entidad se apoyó en su obra “Principios de psicología fisiológica” para diseñar las instalaciones locales.

Durante esos mismos años realizó algunas definiciones de psicología que aún son recordadas, por ejemplo al afirmar que los psicólogos no estudian el mundo exterior per se; sino que estudian los procesos psicológicos que atraviesa el ser humano al experimentar esos eventos que son ajenos, explicando así por qué uno no puede estar estudiando sus propios procesos conscientes, y esa necesidad de que el psicólogo tenga un profesional en quien apoyarse.

Al momento de su muerte, ya en 1920, la mayoría de las universidades de la época tenían cátedras de psicología experimental con laboratorios específicamente diseñados, algo que se le atribuye en buena parte a la insistencia de Wundt, y los resultados que sus investigaciones habían obtenido. De allí que sea indispensable conocer su existencia y sus aportes.