El mejor destino del mundo, según Tripadvisor (no está en España)

Aunque España es potencia mundial en turismo, hay muchos otros países que también compiten y cada vez acogen a mayor cantidad de personas. Es el mejor destino del mundo, según el portal Tripadvisor, y resulta que está muy lejos de España.

El premio valora la calidad y la cantidad de las opiniones de los consumidores sobre hoteles, restaurantes y experiencias.

¿Cuál es el mejor destino del mundo, según Tripadvisor?

El máximo galardón de los destinos en los premios Travellers’ Choice Best of the Best Destinations de Tripadvisor va para Dubái, que se posiciona como ciudad número 1 del mundo para trasladarse y mejor ciudad del mundo para los trabajadores a distancia.

Dubái se ha asegurado el codiciado número 1 en la clasificación mundial de destinos en los premios por tercer año consecutivo, convirtiéndose en la primera ciudad en lograr este hito.

Debemos tener en cuenta que este galardón es importante porque parte de las opiniones de millones de viajeros de todo el mundo que forman parte de la comunidad de Tripadvisor.

Para los viajeros se tienen en cuenta una serie de parámetros como la calidad y la cantidad de opiniones y valoraciones sobre instalaciones, hoteles, restaurantes y experiencias, en cada destino durante un periodo de 12 meses entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.

Sumado todo ello ha resultado ganador Dubái como destino preferido y es que, aunque tiene rivales, los viajeros que ha ido lo destacan por muchas cosas.

Responsables de turismo de Dubái declaran que los viajeros de todo el mundo buscan un destino seguro y de fácil acceso, y por esto han adoptado la diversa oferta de este destino que señalan como buscador de emociones para todos, turismo y visitantes de negocios y exploradores culturales.

Dubái, premiada varias veces

El premio de Tripadvisor no es el único que reconoce las virtudes de esta ciudad. En 2023, la ciudad fue clasificada como la número 1 del mundo para trasladarse en un informe del proveedor de servicios financieros Remitly, también fue nombrada la ciudad de destino número 2 del mundo en el Top 100 City Destinations Index 2023 de Euromonitor International y se situó entre las 10 mejores ciudades en el Global Power City Index.

Hay más porque en los EAU también se nombró al lugar como segundo país más seguro del mundo en 2023, según los resultados revelados por Numbeo, la mayor base de datos del mundo de datos aportados por los usuarios sobre ciudades y países de todo el mundo.

Gran oferta turística

Los responsables del premio de Tripadvisor reconocen Dubái el destino favorito del mundo. Y esto es por la cantidad de oferta que hay en la ciudad, con una ecléctica mezcla de hoteles y restaurantes de lujo y asequibles.

Parques temáticos, museos, lugares de interés cultural que rinden homenaje al patrimonio del emirato, que hace que los visitantes vuelvan una y otra vez.

Otras cosas a destacar en estos premios son la conectividad aérea, la sólida colaboración público-privada, la escena culinaria mundialmente reconocida y la calidad de vida única.

Los datos publicados por el Departamento de Economía y Turismo de Dubái reconocen que la ciudad recibió 15,37 millones de visitantes internacionales pernoctaron entre enero y noviembre de 2023, lo que supone un aumento del 20% respecto al mismo periodo de 2022.

Algunas cosas que no te puedes perder en Dubái

Según Turismo de la zona, a 828 m de altura tenemos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Permite subir a la plataforma de observación de las plantas 124 y 125 para disfrutar de unas perfectas vistas de la ciudad. También incluye The Lounge, Burj Khalifa, el lounge más elevado del mundo a 585 metros de altura.

Palm Jumeirah es una de las islas artificiales más grandes del mundo. Para llegar puedes hacerlo con monorraíl que recorre el «tronco» de la palmera y conecta con la red de tranvías de la ciudad.

Para ver algo distinto, está el barrio histórico de Al Fahidi, en Bur Dubai, que representa uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Dentro está el Centro para el Entendimiento Cultural Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, también podemos recorrer sus calles, ver la mezquita, o bien comprar algo en sus diversos zocos de la otra orilla del río.

La ciudad es tan completa que hasta podemos hacer deportes acuáticos en su playa Kite Beach. Esta zona también esté repleta de centros comerciales, cafeterías y restaurantes al aire libre, y una gastronomía para gozar. Y todo ello con las inevitables vistas al Burj Al Arab.

Para pasarlo bien está The Beach, frente a Jumeirah Beach Residences, una zona para la diversión con cine, numerosas boutiques de moda y actuaciones de DJ la mayoría de los fines de semana. Puedes también practicar deportes acuáticos, pasear, comprar algo o entrar en alguno de los restaurantes que hay con cantidad de platos distintos.