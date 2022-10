Llevas toda la vida engañado: el desayuno que pensaste que era malo y es la leche

¿El desayuno es la comida más importante del día? Existe un gran debate en torno a esta cuestión, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que debe ser equilibrado y rico en nutrientes. Existen muchos alimentos entre los que elegir, y uno de los que peor fama tiene (al menos hasta ahora) es el huevo. Se dice que eleva los niveles de colesterol malo y, por lo tanto, es perjudicial para la salud cardiovascular.

El huevo en el desayuno

Sin embargo, un estudio publicado en la revista ‘The American Journal of Medicine’ indica todo lo contrario: en realidad, el huevo puede ser bueno para el corazón. Tiene aproximadamente 113 kilocalorías y un gran valor nutricional: es rico en proteínas de alta calidad, grasas monoinsaturadas, minerales y vitaminas A, B3, B12, D y E.

Para llevar a cabo el estudio, los científicos realizaron un metaanálisis de 23 investigaciones en las que se había examinado el efecto para la salud del consumo de huevo entre 1,4 millones de personas durante 12 años. El resultado fue esclarecedor: «Nuestro análisis sugiere que un consumo mayor de huevos (más de un huevo al día) no está asociado con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, sino con la reducción del riesgo de enfermedades coronarias”.

¿Cuál es la forma más saludable de consumirlo?

Ahora bien, hay que prestar especial atención a la forma en la que se cocina el huevo, ya que no tiene nada que ver desayunar un huevo frito que un huevo cocido, por ejemplo.

Teniendo en cuenta que el huevo es una excelente fuente de proteína, que aporta sensación de saciedad y cuida la salud cardiovascular, la mejor forma de consumirlo es utilizando métodos de cocción simples: huevo cocido, huevo escalfado o huevo en microondas.

Falsos mitos

Al igual que ocurre con la creencia de que el huevo eleva los niveles de colesterol malo, existen otros falsos mitos en torno a este alimento.

¿Realmente el huevo crudo es más nutritivo? Lo cierto es que no. Es más, con la cocción del huevo, se liberan algunos minerales y vitaminas, y se facilita la digestión de las proteínas. Además, su consumo es mucho más seguro porque se destruyen posibles microorganismos.

El huevo no engorda porque no es un alimento calórico, así que no es necesario eliminar este alimento de la dieta para perder peso. Es más, desayunar una tortilla francesa, un huevo cocido o un huevo poché, por ejemplo, reduce la sensación de hambre y estabiliza los niveles de azúcar durante todo el día.