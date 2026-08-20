Llevas años usando la tostadora sin saber lo que significan sus números: no son minutos lo que indican realmente

Sin lugar a dudas, la tostadora es uno de los pequeños electrodomésticos más utilizados en el hogar. Y es que, nada mejor que empezar la jornada con una tostada calentita, lista para untar de mantequilla y mermelada, junto con una taza de café. Sin embargo, a pesar de utilizarla a diario, no solemos prestarle a la tostadora la atención que merece, y hay ciertos detalles que pasamos por alto. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado qué significan los números que aparecen junto a la ruleta? Normalmente, pensamos que corresponden a los minutos, pero en algunos modelos miden la potencia.

Para aclarar esta duda tan común, el youtuber Tom Scott, que cuenta con más de un millón de seguidores, puso a prueba cuatro modelos diferentes de tostadora en uno de sus vídeos. El resultado fue sorprendente, ya que los «minutos» que indican los números sólo coincidían con el tiempo real de tostado en uno de los cuatro aparatos. ¿La razón? Algunas tostadoras utilizan un temporizador convencional, mientras que otras regulan su funcionamiento mediante un circuito que responde a la temperatura.

El verdadero significado de los números de la tostadora

En este contexto, para averiguar si una tostadora funciona realmente por tiempo o, por el contrario, por potencia, lo primero es identificar qué sistema utiliza el aparato. Si no tienes el libro de instrucciones, no te preocupes, ya que el precio puede ser un buen indicativo. En líneas generales, las tostadoras más caras (a partir de 300 €), son las que incorporan un temporizador mecánico que determina cuánto tiempo permanece el pan dentro. En estos modelos, por tanto, el número «3» equivale aproximadamente a tres minutos.

En cambio, en las tostadoras más económicas no suele existir un temporizador convencional. En su lugar, utilizan un sistema basado en la separación entre dos placas metálicas, que funciona de manera similar a un condensador. Cuando este componente se carga y alcanza un determinado nivel de voltaje, el circuito se interrumpe y el mecanismo libera la tostada. En estos modelos, el número seleccionado modifica la resistencia eléctrica y, con ello, la velocidad a la que se carga el condensador.

Guía de compra

La tostadora de ranuras es el modelo más habitual en los hogares y puede encontrarse con una, dos e incluso cuatro ranuras, por lo que existen opciones adaptadas a diferentes necesidades, según la OCU. Entre sus principales ventajas destaca que ocupa relativamente poco espacio, aunque sus dimensiones aumentan según el número de rebanadas que permita preparar al mismo tiempo. Además, su funcionamiento es sencillo e intuitivo, ya que basta con seleccionar el nivel de tostado, introducir el pan y esperar a que la rebanada salte automáticamente cuando esté lista.

Fíjate en el número de tostadas que puede preparar, en su tamaño y su grosor. Busca que se adapte a la cantidad de personas que vivís en la casa y a vuestras costumbres ¿Sois de pan de molde o preferís reutilizar el pan del día anterior? ¿Os gustan los croissants tostados? Cuantas más personas haya en la casa y más pan se vaya a tostar, más interesa una tostadora con mayor cantidad de ranuras.

La mayoría de las tostadoras tienen un selector de temperaturas o diferentes grados de potencia para poder elegir lo tostado que quieres el pan. Algunos modelos verticales carecen de él por lo que hay que estar pendiente y retirar las tostadas cuando alcancen el punto deseado.

Es importante que el aparato cuente con un sistema de apagado automático, que lo apague de forma automática cuando las tostadas están listas. También es importante que cuente con una rejilla para que no se puedan rozar las resistencias por accidente. Es recomendable que el material de la parte frontal sea aislante, sobre todo, si hay niños en casa.

Algunas tostadoras incorporan una bandeja recogemigas que se puede sacar y vaciar fácilmente.

Los expertos alertan del riesgo de incendio

La tostadora puede parecer un electrodoméstico sencillo e inofensivo, pero presenta determinados riesgos. Uno de los principales factores es el calor que generan las resistencias eléctricas, diseñadas para alcanzar temperaturas muy elevadas. Aunque el aparato termine el ciclo y expulse la tostada, algunas de sus partes pueden conservar el calor considerable durante un periodo de tiempo considerable.

Además, una avería en el mecanismo de apagado podría provocar un funcionamiento anómalo y aumentar el riesgo de sobrecalentamiento. Si dejamos la tostadora conectada y quedan restos de pan o migas acumuladas en su interior, estos podrían entrar en contacto con las zonas calientes y llegar a quemarse.

Otro aspecto que conviene tener en cuenta es precisamente la acumulación de migas y residuos inflamables. Con el uso, pequeñas partículas de pan pueden quedar atrapadas cerca de las resistencias y, al calentarse, comenzar a quemarse. Si el problema no se detecta a tiempo, las llamas podrían extenderse por el interior del aparato. Por este motivo, los expertos insisten en la importancia de limpiar la tostadora con regularidad y desconectarla después de utilizarla.