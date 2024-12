La lista de aplicaciones de tu móvil que te escuchan: piden borrarlas inmediatamente

Hay una serie de aplicaciones que te escuchan, tu móvil puede acabar siendo un problema que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Nuestro teléfono puede ser la puerta de entrada de una serie de elementos que acabarán marcando un antes y un después en nuestro día a día. Por lo que, habrá llegado el momento de cuidar nuestra privacidad de la mejor forma posible, sin perder de vista este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que ponemos en nuestro teléfono.

Las aplicaciones que se descargan en nuestro teléfono pueden acabar siendo lo que nos haga perder esos datos o elementos personales que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Los expertos no dudan en pedir que no se bajen y en caso de haberlo hecho que se borren de forma inmediata. Estas aplicaciones pueden ser altamente peligrosas para todo lo que hacemos, sin duda alguna, tocará estar pendientes de estos cambios que queremos aplicar rápidamente a nuestro día a día. Piden borrar rápidamente estas aplicaciones que pueden acabar recopilando determinados datos que pueden ser especialmente perjudiciales.

Piden borrarla inmediatamente

La ciberseguridad es un elemento que puede acabar siendo destacado, en nuestro día a día, debemos empezar a cuidar un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Nuestro teléfono necesita unos cuidados que desde el INCIBE nos explican:

Comunicación abierta: Fomenta un ambiente de confianza y diálogo en tu entorno. Anima a tus seres queridos a expresar cualquier inquietud o sospecha relacionada con este tema.

Sé consciente de la importancia de cuidar tu privacidad: Aprende a resguardar tus datos personales, así como cualquier otra información de ámbito privado cuando hagas uso de los distintos servicios de Internet, piensa antes de publicar y configura adecuadamente tus perfiles. Piensa que la información que publicas podría ser utilizada para perjudicarte.

Impide el acceso de terceros a tu móvil: Asegúrate de que tu móvil está bloqueado con algún método seguro (contraseña, PIN, biometría) y no lo compartas con nadie.

Usa contraseñas seguras: la gestión de claves es fundamental, crea contraseñas diferentes para cada servicio y activa la doble verificación en aquellos servicios online que lo permitan. Solo tú debes acceder a tus espacios privados.

Protégelo adecuadamente: Utiliza herramientas de seguridad, como antivirus y bloqueadores de anuncios, para reducir el riesgo de instalación de aplicaciones que puedan monitorizar tu actividad.

Revisar las aplicaciones instaladas: Haz un seguimiento regular de las aplicaciones instaladas en tu dispositivo. Si encuentras alguna aplicación sospechosa o desconocida, investiga su origen y desinstálala si es necesario.

Actualizaciones y parches: Asegúrate de que los dispositivos móviles están actualizados con los últimos parches de seguridad y versiones de software. Esto ayudará a protegerte contra vulnerabilidades conocidas y posibles ataques.

Consulta con expertos: Si aún no estás seguro y sigues teniendo sospechas, es recomendable buscar ayuda de expertos en ciberseguridad. Ellos podrán ayudarte a detectar y eliminar si el dispositivo tuviese alguna aplicación que pudiera estar proporcionando información sobre ti.

Esta son las aplicaciones de móvil que debes quitarte

Debemos tener en cuenta que hay aplicaciones que puede ser las que tengan acceso a nuestros datos. Los expertos lanzan una seria advertencia que puede acabar siendo la que nos haga reaccionar a tiempo. Desde Fortinet nos explican cómo funcionan estas aplicaciones.

Tal y como informan estos expertos: «El acceso remoto y el control de las computadoras no son completamente criminales. Durante años, herramientas para acceder a computadoras y servidores de forma remota, como el Protocolo de escritorio remoto (RDP) de Microsoft y TeamViewer para acceder a computadoras y controlar servidores de forma remota para que puedan trabajar fuera de la oficina o proporcionar soporte técnico al usuario. Con el aumento del trabajo remoto durante la pandemia de COVID-19 y la escalabilidad que exige la globalización y la transformación digital, el uso de herramientas de acceso remoto ha visto un aumento significativo. Sin embargo, el uso del acceso remoto para fines nefastos también se está volviendo más común. Los troyanos de acceso remoto (RAT) son una amenaza considerable para las organizaciones de todo el mundo. Los hackers RAT han desarrollado varias variedades de troyanos y los equipos de seguridad y desarrolladores de software antivirus están trabajando arduamente para mantenerse al día. Pero, ¿qué es una RAT y cómo funciona? Lo que es más importante, ¿cómo puede detectar una infección por RAT o proteger los recursos de la organización para que no se infecten en primer lugar? Según la definición de troyano de acceso remoto, un RAT es una forma de malware que proporciona al perpetrador acceso remoto y control de la computadora o servidor infectado. Una vez que el pirata informático obtiene acceso, puede usar la máquina infectada para varias actividades ilegales, como recolectar credenciales del teclado o portapapeles, instalar o eliminar software, robar archivos y secuestrar la cámara web. El pirata informático puede hacer todo esto sin el consentimiento o el conocimiento del propietario. Sin embargo, no todo el acceso remoto es ilegal. Por lo tanto, para diferenciarse, los profesionales utilizan “herramientas de acceso remoto” para fines de acceso legítimo y el término “troyano de acceso remoto” para el acceso y control criminal».

Las principales aplicaciones de teléfono con este tipo de actividad son: Rafaqat, Privee Talk, Let’s Chat, Quick Chat, YohooTalk, TikTalk, Hello Chat, Nido, GlowChat,MeetMe, Chit Chat y WaveChat.