Lavé mis edredones en la lavadora y jamás volví a llevarlos a la lavandería: el truco de una experta en limpieza

Mantener los edredones limpios no sólo es una cuestión de estética, sino también de higiene y salud. Con el paso de los días, acumulan polvo, células muertas de la piel, ácaros y bacterias que pueden acabar provocando irritaciones, alergias y problemas respiratorios. Teniendo esto en cuenta, es esencial aprender a lavar los edredones en casa para disfrutar de un descanso reparador y saludable, además de alargar su vida útil. Aunque hay quienes prefieren llevarlos a la lavandería, si caben en la lavadora, se pueden lavar en casa sin ningún problema.

El primer paso antes de lavar cualquier edredón es sacudirlo al aire libre para eliminar el polvo superficial y las partículas que se han acumulado durante su uso. Esto evita que el relleno se apelmace durante el lavado. Asimismo, es necesario leer las etiquetas de cuidado, que varían según la composición del edredón. Generalmente, los edredones de fibras sintéticas soportan mejor el lavado a máquina, mientras que los de plumas requieren ciclos delicados y agua fría.

Una vez has comprobado que el edredón se puede lavar en la lavadora, es requisito indispensable lavar en frío para proteger tanto los colores como la estructura del relleno. El agua caliente puede dañar los hilos, encoger la tela o hacer que las plumas pierdan su esponjosidad. Asimismo, utiliza un detergente suave o ecológico, que ayudará a mantener la calidad del edredón.

Otro consejo esencial es lavar el edredón solo, sin mezclarlo con otras prendas. Una vez terminado el lavado, lo mejor es dejarlo secar al aire libre, ya que el sol ayuda a eliminar bacterias y olores acumulados, y mantiene la frescura natural del tejido. Sin embargo, para evitar que el relleno se apelmace, es importante extenderlo sobre una superficie horizontal en lugar de colgarlo en el tendedero.

Si se utiliza secadora, conviene incorporar pelotas de secado o pelotas de tenis limpias. Estas ayudan a mantener el relleno esponjoso y a distribuirlo de manera uniforme, evitando que se apelmace en algunas zonas. Entre lavados, puedes aspirar el edredón para retirar polvo y suciedad superficial. De esta manera, puedes espaciar los lavados y reducir el desgaste del material.

Respecto a la frecuencia de lavado, los expertos aconsejan que los edredones de uso diario se laven aproximadamente dos veces al año, al inicio y al final de la temporada. Los edredones de fibras sintéticas pueden soportar un lavado adicional si es necesario, mientras que los de plumas deben espaciarse más para preservar su esponjosidad.

Finalmente, es importante cambiar el edredón cuando esté demasiado desgastado o tenga manchas irreversibles. En resumen, mantener los edredones limpios en casa es más sencillo de lo que parece, siempre que se sigan estos pasos: desempolvar, leer etiquetas, lavar en frío con detergente suave, secar al aire o con pelotas de secado, airear regularmente, aspirar suavemente, revisar costuras y guardarlos correctamente.

Un buen cuidado no sólo protege la inversión, sino que también mejora la calidad del sueño y la salud. Lavar el edredón no es una simple tarea doméstica más, sino una medida fundamental para que el hogar se mantenga limpio y seguro.