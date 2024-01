Islandia es de los pocos países que no tienen McDonalds: descubre por qué

McDonald’s no consiguió triunfar como en el resto de los países en Islandia, hoy el día el país es de los pocos del mundo que no tiene ningún establecimiento de esta cadena rápida. En España cada vez hay más McDonald’s, el éxito es tal que ya los vemos en poblaciones muy pequeñas, prácticamente en busca de establecerse en cada pueblo que cumpla unas características, llegan restaurantes de este tipo que desafían la lógica. Ofreciendo un producto de alta calidad a precio bajo, según su publicidad, son siempre frescos y ecológicos, algo que no triunfó en Islandia.

McDonald’s cerró en Islandia en 2009

La realidad es que esta cadena de restaurantes intentó establecerse en Islandia, asumiendo un duro reto. Es una isla muy enfocada a una serie de productos locales y la propia naturaleza del lugar. Respeta cada producto y se sirve siempre de productores propios o de lo contrario, debe ver como sus productos se encarecen.

Todo lo que no es propio de esta isla debe importarse y por lo tanto, tiene un coste mayor y genera más contaminación. Ya que las exportaciones suponen unos movimientos que no gustan nada a los islandeses, muy acostumbrados a defender al máximo su propia naturaleza y paisaje que cada año atrae a muchos visitantes.

La persona que llega a Islandia lo hace para ver una naturaleza única. Por lo que no es de extrañar que tengan unos intereses comunes, igual de fuertes que en cualquier otra parte del país. Siendo uno de los que más ha conseguido acabar con el Co2 y gran parte de los gases contaminantes que produce el ser humano, a través de empresas y de viviendas o gestos que pueden salvar su entorno.

Este es el motivo por el que Islandia no tiene McDonald’s

En 1993 McDonald’s llegó a Islandia en plena expansión por el continente y en busca de nuevos mercados. Pensando que el éxito que había conseguido en otras partes del mundo le llevaría a triunfar en esta, algo que no sucedió, sino más bien todo lo contrario, sin quizás esperarse la reacción de los finlandeses.

La comida rápida necesitaba una materia prima que llegaba de fuera por lo que sus menús eran más caros. Representaba solo una opción para los turistas ya que los habitantes de este país desconfiaban de unos productos a los que no estaban acostumbrados.

La población finlandesa se alimenta de productos locales, principalmente, pescado, marisco y la producción de frutas y verduras propia que consiguen hacer sobrevivir a base de encurtidos o conservas. Por lo que no necesitan nada de fuera y menos una carne que no está entre sus preferencias.

Lo que intentó hacer McDonald’s tiene mérito ya que consiguió crear una hamburguesa de marisco que nunca más se ha vuelto a ver. Lo que parece un mito es una realidad que en esos años buscaba agradar a los islandeses, algo que tampoco terminó de cuajar. El precio y el menú no gustó a los habitantes de este país. Con la crisis del 2009 la cadena de comida rápida puso fin a su experiencia en Islandia y cerró sus puertas.

El país es uno de los 5 europeos que no tiene McDonald’s. Algo que parece imposible, si tenemos en cuenta que es una de las franquicias más extendidas en el mundo. Pero hay alternativas a este tipo de comida, siempre es mejor una receta local o una hamburguesa que llega de la carnicería local antes que otra cuya procedencia se desconoce. Aunque la calidad de McDonald’s ha ido ganando seguidores, no es el caso de Islandia.