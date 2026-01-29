La impresionante ermita abandonada en Extremadura que te hará creer que estás en Grecia

En España hay infinidad de lugares abandonados que en muchos casos son auténticas maravillas incluso estando en ruinas, y muchos de ellos se convierten en virales en las redes sociales gracias a lo especial que tienen. Hoy te mostramos una impresionante ermita abandonada en Extremadura que te trasladará a Grecia por su gran parecido con muchas de las ruinas griegas que tanto habrás visto a lo largo de tu vida.

España es un país en el que puedes encontrar un gran número de ermitas, muchas siguen aún en activo, otras están cerradas pero se mantienen perfectas mientras que otras están en ruinas debido a un importante abandono con el paso de los años. Sea como fuere, sin duda es un tipo de construcción que siempre resulta atractiva y merece la pena visitar.

La Ermita de la Encarnación en Extremadura, una ruina de gran valor

Ubicada en Arroyo de San Serván, en la provincia de Badajoz, la Ermita de la Encarnación es una de las ermitas abandonadas que te encantará visitar, uno de los grandes atractivos que encontrarás en Extremadura. Lamentablemente forma parte de la Lista Roja del Patrimonio, una lista en la que figuran elementos del Patrimonio Histórico que están en riesgo de desaparecer.

Los orígenes de esta espectacular Ermita de la Encarnación en Extremadura se remontan al año 1500, cuando los habitantes de Arroyo de San Serván financiaron su construcción a petición de Fray Juan de la Puebla, un conde que abandonó su vida como noble para dedicarse a los franciscanos. Un par de siglos después, en el XVIII, la ermita fue reacondicionada y redecorada al estilo barroco, el que estaba de moda en la época.

En el año 1927 se derrumbó la cubierta de la ermita, la cual no se reparó y fue ocasionando un deterioro cada vez mayor en sus muros y en toda la construcción, lo que llegó a la situación actual en la que poco queda en pie. Hoy en día su estado es de total ruina y abandono, y lo poco que queda en pie podría desaparecer si no se hace nada por salvarlo. Muchas personas que lo visitan dejan flores, cuadros, crucifijos o imágenes de santos, lo que crea un ambiente un pelín tétrico entre tanta ruina.

¿Dónde está esta ermita?

La Ermita de la Encarnación en Extremadura está en Arroyo de San Serván, una pequeña localidad de la provincia de Badajoz que cuenta con poco más de 4.000 habitantes según los datos oficiales del INE. Está al suroeste de Mérida, a 52 kilómetros de la ciudad de Badajoz. Un pueblito encantador que merece la pena visitar, tanto por su ermita abandonada como por otros lugares, como la espectacular Iglesia de la Santa Cruz.