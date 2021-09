Quien más y quien menos ha soñado con su antiguo amor, pero si esto pasa durante un periodo de tiempo largo, entonces quizás signifique algo. Esto es lo que da a conocer la psicología. Descubre qué significa soñar con tu ex.

Aunque no hay bases científicas para ello, hay quien cree que el significado de los sueños y cada cosa que sueñan quiere decir algo. Estar siempre con el ex en la menta, hasta cuando dormimos puede ser que está más presente en nuestra vida de lo que creíamos.

Por qué sueñas con tu ex

Según la psicología moderna, es cuando estamos durmiendo el momento en el que surgen más sentimientos, los que están más ocultos y por ello parece que están más presentes cuando descansamos.

Echas de menos sus cualidades

Mundopsicólogos a conocer que, a veces, soñar con un ex novio quizá esté relacionado con que lo estás echando de menos.

Sea sólo una de sus cualidades (como por ejemplo, por qué era cariñoso o cuidadoso contigo) o sea porqué te sientes solo, esta es una de las interpretaciones más lógicas sobre este sueño.

No lo has olvidado

Está claro que si tu ex está hasta en tus sueños, es que nos no te has olvidado de él. Está claro que no lo vas a hacer de forma estricta, pero nos referimos a que todavía puedes sentir algo hacia esta persona.

Es como si todavía fuera tuyo porque está siempre ahí presente. Cuando ya no le rindes amor, entonces va desapareciendo de tu vida y aparecen otras acciones y cosas en tus sueños.

Temas pendientes

Otros significados se centran en que la relación se quedó ahí en el aire, está rota pero no del todo, porque falta hablar porque hay cosas pendientes que zanjar. Esto pasa veces cuando damos vueltas a esta situación. Lo ideal es hablar, acabar bien y verás como tu ex no saldará tantas veces en tus pensamientos.

Te falta algo en la vida

Mundopsicólogos nombra que un hecho de soñar con tu ex es porque te falta en tu vida. al soñar, puede hacerte recordar que existe un vacío en tu vida que quieres llenar. Quizá no estés buscando a una pareja sino simplemente más contacto social.

Piensa sobre estas reflexiones y sobre si esto te sucede y tiene una explicación como las que hemos visto anteriormente. Plantéate entonces si debes hablar con él o eliminarla de tu vida de una vez por todas.