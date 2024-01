Haz esto cuando pongas el lavavajillas en casa: lo hacen en los restaurantes y es clave

En los restaurantes tienen el secreto para poner el lavavajillas y sacar todo limpio como los chorros del oro, no importa qué sea o como esté, este truco te cambiará la vida. Poner el lavavajillas es una de las tareas que repetimos una y otra vez, una forma de conseguir que ese elemento básico que tenemos esté siempre limpio.

A veces, no terminamos de sacar la vajilla totalmente limpia y eso se debe a que hay algunos elementos que pueden interferir en este proceso. Conocer bien nuestro lavavajillas y darle el acabado que buscamos es algo que conseguiremos de la mano de este truco que ya usan en la mayoría de los restaurantes

Este truco para poner el lavavajillas en casa te cambiará la vida

La llegada del lavavajillas a cualquier casa se celebra por todo lo alto. Es un elemento tan básico que nos hemos acostumbrado a tenerlo siempre en casa, siendo uno de los básicos que nos ayuda a mantener todo bajo control. No hay ni un plato sucio en la cocina y eso se agradece, pero cuidado, llega un momento en el que hay que ponerlo.

Una de las tendencias que seguimos y que quizás perjudique el lavado es dejar durante días los platos o vasos sucios en el lavavajillas. Si bien es cierto que se trata de un electrodoméstico que llega a altas temperaturas, por lo que acaba disolviendo cualquier elemento negativo que se hayan generado, debemos tener mucho cuidado con hacer esto con demasiada regularidad.

A veces es mejor optar por hacer un lavado rápido si tenemos poca cantidad o directamente comprar un lavavajillas que se adapte a las necesidades de los miembros de la familia, que dejar que la suciedad se acumule en este electrodoméstico en casa, puede ser uno de los riesgos que está muy presente si lo ponemos de vez en cuando.

En caso de no querer ponerlo y tener solo un plato o un vaso, al mismo tiempo que lo pasamos por el fregadero, sería mejor lavarlo y ponerlo a secar. Ganaremos en tiempo y en salud. Por lo que son pequeños detalles que antes de tener el lavavajillas listo, debemos tener en cuenta, antes que nada.

Además de estos consejos, podemos aplicar un truco que usan en los restaurantes y siempre funciona. Te cambiará la vida por completo, ponerlo en práctica cuando pongas el lavavajillas en casa.

Lo hacen en los restaurantes y es clave

Los restaurantes son los grandes expertos a la hora de poner el lavavajillas,

uno de los electrodomésticos que más se usan. Teniendo en cuenta que pueden ponerlo varias veces en un día, dependiendo de los servicios que tengan, son los que mejor conocen este elemento que les hace la vida más fácil y les ahorra mano de obra.

Pueden conseguir la vajilla limpia sin tener a un lavaplatos que esté siempre pendiente de los platos o los cubiertos que llegan. Por lo que cuidan al máximo la vida y la funcionalidad de un electrodoméstico que les saca de más de un apuro, siendo capaces de desarrollar los mejores trucos para que todo esté en perfectas condiciones.

Las redes sociales se han encargado de desvelar no uno, sino dos trucos que dejarán una vajilla espectacular. El primero de ellos tiene que ver con el brillo, principalmente de las copas y vasos, pero también de los platos. Hay un elemento que nos conseguirá el acabado que buscamos, se trata de poner una bola de papel de aluminio en el lavavajillas. Los resultados se notarán casi de inmediato.

La explicación a este truco es que las pastillas de jabón y el papel de aluminio crean una reacción química que nos ayuda a potenciar ese brillo que queremos ver en nuestra vajilla, algo que quizás no sabíamos y a partir de ahora tendremos en cuenta. Es tan sencillo y fácil que no tenemos excusa para no ponerlo en práctica.

El segundo truco, es una recomendación que también tiene su razón de ser al acabar el proceso de limpieza en el lavavajillas. Lo que solemos hacer es abrirlo y esperar que el vapor y la vajilla se enfríen un poco para sacarlos. Haciendo que nos queden mojados. Lo mejor es abrirlo, ponerle un trapo de cocina y volver a cerrar el lavavajillas.

De esta manera conseguiremos el acabado que buscamos una vajilla limpia y brillante, además de seca. Podemos seguir haciendo las tareas de limpieza y pasados unos minutos ya podremos guardar estos elementos de la mejor manera posible. En su lugar a la espera de que volvamos a necesitarlos y empiece de nuevo este ciclo que en una cocina no se detiene, ensuciar y limpiar, pero a partir de ahora con estos trucos los resultados serán mucho mejores.