Hay un truco para que tu móvil deje de escuchar tus conversaciones y no quieren que lo sepas

En alguna ocasión, es probable que hayas experimentado la situación en la que estás hablando sobre un tema y, minutos después, te encuentras con publicidad o sugerencias relacionadas en tu teléfono, incluso sin haber buscado esa información. Contrario a la creencia común, los teléfonos móviles no tienen la capacidad intrínseca de escuchar conversaciones. La realidad es que ciertas herramientas, como Google, pueden aprovecharse de estas interacciones una vez que has aceptado ciertas condiciones. Aunque inicialmente esto puede no parecer peligroso, si te resulta incómodo, existen métodos para evitarlo.

¿El teléfono te espía?

Algunas aplicaciones móviles cuentan con la capacidad de utilizar Inteligencia Artificial para crear patrones de comportamiento. Estos patrones pueden abarcar desde conversaciones hasta contraseñas y datos personales, llegando incluso a rastrear la actividad diaria de los usuarios. Google, en una entrevista confirmó que los micrófonos de los dispositivos están siempre activados, aunque aseguran que solo escuchan la palabra clave ‘Ok Google’.

En cierta medida, tu teléfono puede considerarse como si estuviera «espiando», especialmente cuando se aceptan las conocidas ‘cookies’, lo que implica el tratamiento de datos personales. Estos datos se utilizan para comprender los gustos de los consumidores y ofrecer anuncios personalizados. Además, los comandos dados al dispositivo pueden almacenarse de forma indefinida, permitiendo a las empresas utilizar estos datos para ofrecer experiencias personalizadas o alertas.

Antes de descargar una aplicación desde Google Play o Apple Store, es muy recomendable revisar los permisos de acceso que la aplicación solicita para su funcionamiento, además de leer detenidamente los ‘términos de uso’ que suelen aceptarse automáticamente. Estos permisos pueden abarcar diversos aspectos como el acceso al micrófono, la cámara, los contactos de la agenda, la ubicación GPS, la galería o incluso datos biométricos relacionados con las características únicas del usuario.

En el caso de dispositivos Android, es posible gestionar los permisos de las aplicaciones siguiendo un proceso sencillo. Accede a ‘Configuración’ y, posteriormente, selecciona ‘Aplicaciones y notificaciones’. Dirígete a la sección ‘Avanzado’ y haz clic en ‘Administración de permisos’. A continuación, elige la opción ‘Micrófono’ y revisa el listado de aplicaciones, denegando el acceso a aquellas que no deseas que utilicen el micrófono.

Para los usuarios de iPhone, la gestión de permisos se realiza de la siguiente manera. En ‘Ajustes’, navega hacia ‘Privacidad’ y selecciona ‘Micrófono’. En esta sección, revisa la lista de aplicaciones que tienen acceso al micrófono y niega dicho acceso a aquellas que consideres innecesarias, salvaguardando así tu privacidad. Estos pasos te permitirán tener un mayor control sobre las aplicaciones que acceden al micrófono de tu dispositivo móvil.

Aunque los teléfonos móviles y dispositivos inteligentes han mejorado nuestra vida en diversos aspectos, permitiéndonos comunicarnos rápidamente desde cualquier parte del mundo, también conllevan desafíos en términos de privacidad. A menudo, los usuarios no toman en serio el hecho de que cada búsqueda en Google proporciona a la compañía más información sobre ellos. De manera similar, al utilizar asistentes de voz como Google o Siri, estos están constantemente atentos a nuestras conversaciones en caso de que necesitemos su asistencia, generando así preocupaciones en torno a la privacidad.

El truco para que el móvil no escuche tus conversaciones

Si notas que las búsquedas en Google te sugieren temas relacionados con conversaciones pasadas, es probable que hayas concedido inadvertidamente ese permiso. Para verificar y cambiar esta configuración, sigue estos pasos:

Ve a los Ajustes de tu dispositivo y accede a la sección de Google. Entra a «Gestionar tu cuenta de Google» y luego a «Datos y Privacidad». Desplázate hacia abajo hasta encontrar «Configuración del historial». Selecciona «Actividad en la Web y en Aplicaciones». Desplázate hacia abajo hasta ver la opción «Ajustes secundarios». Desactiva la opción que dice «Incluir actividad de voz y audio».

Otra medida esencial es mantener actualizado el sistema operativo del móvil. Las actualizaciones de software no solo mejoran la seguridad al navegar por la red desde el teléfono, sino que también son cruciales para mantener el dispositivo al día, reduciendo así las posibilidades de que terceros puedan acceder a las conversaciones telefónicas. Así, actualizar el sistema operativo garantiza no solo la funcionalidad óptima del dispositivo, sino también una capa adicional de protección contra posibles amenazas de privacidad.

Desactivar el micrófono

Aunque ajustar la configuración de Google para evitar que el dispositivo registre conversaciones es una opción práctica, hay otra solución que se centra en la fuente principal de esta función: el micrófono del teléfono.

Al otorgar permisos a diversas aplicaciones, como es común hacerlo con la ubicación o la cámara, el acceso al micrófono a menudo se concede de manera automática. Afortunadamente, rectificar esta configuración es sencillo. Dirígete a la sección de Permisos, busca la opción de Micrófono y selecciona «No permitir».

Es importante señalar que esta recomendación se aplica específicamente a Google, ya que otras aplicaciones como WhatsApp y las funciones esenciales del teléfono requieren acceso al micrófono para realizar llamadas, videollamadas y otras interacciones.