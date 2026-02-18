La frase de Séneca que cambia el sentido de tu vida: «Ningún viento le es favorable»

Lucio Anneo Séneca​ (Córdoba, 4 a. C.-Roma, 65 d. C.) fue una de las figuras filosóficas más importantes en el imperio romano. Este filósofo, orador, escritor y político fue uno de los senadores más respetados en Roma durante el reinado de Claudio y formó y fue mano derecha durante los primeros años de Nerón, antes de que este ordenara una muerte que acabó con el suicidio de una de las mentes más brillantes de la época. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre una de las frases más populares de Séneca, que es un resumen de su vida y obra.

«Una importante figura filosófica del período imperial romano». Así definen los libros de historia a un Séneca cuya filosofía marcó un antes y un después en la escuela del estoicismo. Para el que aún no lo sepa, este intelectual, que destacó como político durante el imperio romano, nació en torno al año 4 antes de Cristo en Córdoba, que por esa fecha estaba situada en la provincia de Bética en Hispania. Tras pasar sus primeros años en España, viajó a Roma y posteriormente a Egipto antes de regresar en el año 31 a la capital del imperio para convertirse en cuestor en la ciudad.

Poco a poco, fue ganando influencia y seis años más tarde Séneca ya era el principal orador del Senado. Su éxito no fue bien visto por muchos y tuvo que marcharse al exilio en Córcega y, a su vuelta, fue nombrado tutor de Lucio Domicio Enobarbo, el que año más tarde sería Nerón. Tras el ascenso de este, Séneca fue nombrado consejero político y ministro para llevar a Roma a sus mejores años, hasta que en el año 62, y tras ser perseguido por muchas voces críticas, decidió renunciar a la vida pública.

La frase de Séneca que es una enseñanza para la vida

Ya retirado de la vida pública, Séneca escribió las ‘Cartas morales a Lucilio’ o ‘Epístolas morales a Lucilio’, que son un conjunto de 124 cartas que escribió durante sus últimos años de vida a un procurador romano de Sicilia. Durante estos escritos, que con el paso del tiempo se han convertido en los más importantes de Séneca, se resume a la perfección su filosofía de vida, que sigue sirviendo para las diferentes generaciones después de 2.000 años.

«Para quien no tiene un puerto al que llegar, ningún viento le es favorable». Esta frase está considerada como una de las más famosas de Séneca, que se puede encontrar en la Epístola LXXI o carta 71, que se titula «Sobre la condición suprema de la virtud». La explicación es sencilla: no se pueden tomar decisiones en la vida sin tener un objetivo común. Esto resume a la perfección la idea de Séneca de agarrarse a la ética de la virtud estoica.

Esta colección de cartas fue escrita por Séneca entre el año 62 y el año 65, fecha en la que se le acusó de estar implicado en la conjura de Pisón contra Nerón. Esto le sirvió al emperador para condenar a muerte a su antiguo mentor, que acabó suicidándose tomando un baño caliente, en una imagen que también es historia del arte. Su mujer y todos sus descendientes hicieron lo propio para no sufrir la ira de Nerón.