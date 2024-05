Estos son los 3 países de Europa donde dos personas pueden vivir por menos de 1.000 € al mes

Hay tres países donde podrás vivir cómodamente por muy poco dinero, menos de 1.000 euros al mes pueden servir para vivir dos personas bien, sin necesidad de abandonar Europa. España se ha convertido en uno de los países más caros para vivir si comparamos los sueldos con lo que cuesta vivir.

Un equilibrio imposible que hace que muchos jóvenes vivan con sus padres pasados los 30 años, algo impensable en otros puntos de Europa en los que la vivienda, los sueldos o el precio de los alimentos no es un problema.

2 personas pueden vivir con menos de 1.000 euros al mes

En España, 1.000 euros, aparecen y desaparecen de la cuenta bancaria en cuestión de segundos. Dependiendo de dónde vivamos con esa cantidad no podremos ni pagar un alquiler o tendremos que destinarla íntegramente a hacer frente al pago de la casa. Mientras que necesitaremos a otra persona o sueldo para poder comprar comida, pagar la luz, el agua, los seguros, el coche y con un poco de suerte, a final de mes, no quedará nada en el banco, pero no deberemos nada.

Hoy en día, con un solo sueldo, no se puede vivir en España. Aunque vivas en un pueblo o en una capital, lo que no se gasta, por un lado, se gasta por el otro y al final, todos los españoles estamos igual. No se corresponden los sueldos con los precios, hacer la compra en el Mercadona es pagar una hipoteca mensual, una pareja puede invertir 400 euros en intentar comer bien, esa cantidad se multiplica si hay hijos de por medio o mascotas a las que también hay que mantener.

Una auténtica pesadilla que nada tiene que ver con ese pasado en el que con poco dinero se podía traer el carro de la compra lleno. En definitiva, la comida es un elemento básico que no debería hacernos invertir una gran cantidad de dinero en ella. Buscamos un imposible intentando vivir por menos, aunque un mes lo llevemos bien, llega la factura o el seguro o se rompe el lavaplatos y acabamos con todas las previsiones. Algo que nos devuelve a la dura realidad de vivir en España. Pero fuera de nuestro país se puede tener una vida gastando muy poco, estos 3 países te permiten vivir por menos de 1.000 euros.

Los 3 países de Europa en los que se puede vivir por menos de 1.000 euros

Polonia es un país que te permite vivir en él por muy poco, desde 500 euros al mes, un buen apartamento en la capital o 250 si te alejas del centro. Además de unos precios de la comida que pueden estar por debajo de lo que están en España, llenar la cesta de la compra es mucho más barato de lo que parece, es cuestión de que busquemos las tiendas y los lugares en los que esté más barato. Nada que ver con unos precios que han acabado siendo un problema para España.

El ocio también es más barato, hay espacios naturales en los que perderse, mercadillos y también bares donde tomarse una cerveza puede acabar siendo una forma de pasarlo muy bien sin gastar demasiado. En esencia, una pareja puede vivir y formar una familia, con un solo sueldo, algo que pasaba en nuestro país.

Montenegro es el otro país que debemos descubrir. Si te gusta, la playa es un buen lugar en el que estar. Podrás tener un piso en alquiler por unos 300 euros en primera línea de mar. Un placer despertarse y ver el mar que durante todo el año se acabará plasmando a través de un precio que una persona sola puede pagarse. En España por 300 euros con suerte tenemos una habitación pequeña en un piso para compartir.

El tercer país dentro de Europa en el que se vive bien pagando poco es Rumanía. 500 euros es lo que cuesta un piso en la capital, con todos los gastos pagados. Es decir, nos sobrarán 500 euros para comida y ocio, teniendo en cuenta los precios de ese país, es una opción de lo más recomendable que no debemos dejar escapar. Quizás llega el momento de hacer un cambio de vida, esperando encontrar ese lugar en el mundo que nos hará descubrir un país nuevo.

Si se puede vivir por nuestro sueldo por menos, es siempre una buena opción para hacerlo. Pensando en el futuro o en ahorrar un poco, mientras ganamos en calidad de vida y dejamos atrás el estrés. Pero cuidado, vivir fuera de España no es nada fácil, sin la familia o los amigos cercanos representa un reto que no todo el mundo quiere asumir, así que tocará esperar a que bajen un poco los precios.