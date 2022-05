¿Cuánta veces te ha pasado que has abierto una bolsa de patatas fritas o de cualquier otro snack y no has parado de comer hasta que la has acabado? Puede que estuvieras viendo una película o el final de temporada de la serie del momento y no te hayas dado ni cuenta, pero lo cierto es que debes ir con mucho cuidado porque las consecuencias de hacer esto pueden ser algo «peligrosas». De hecho, esto es lo que le puede pasar a tu cuerpo si comes patatas fritas de bolsa todos los días.

Comer patatas fritas de bolsa a diario

Puede que en el momento de comerte esa bolsa de patatas fritas no seas muy consciente de todas las calorías que estás ingiriendo, pero lo cierto es que basta con darle la vuelta a la bolsa y mirar la parte de atrás del paquete para darnos cuenta que con apenas unos puñados ya ingieres hasta 500 kcal.

Calorías, entre otras cosas, que son inútiles porque las propiedades nutricionales de las patatas fritas son prácticamente invisibles: efectivamente son un concentrado de grasas hidrogenadas, sal y carbohidratos. Es cierto que nuestro cerebro se ve recompensado por el irresistible sabor de las patatas fritas, pero todo está hecho a propósito. La increíble cantidad de sal presente puede causar adicción, por lo que nos cuesta dejar la bolsa hasta que llegamos al final de la misma. De hecho, la a sal, según un estudio de un grupo de investigadores australianos de la Universidad de Deakin, nos haría ingerir un 11% más de calorías.

Sabemos cuáles son las consecuencias de seguir una dieta hipersódica : el corazón se fatiga, la presión aumenta , engordamos, la piel se irrita, la retención de líquidos se descontrola y el cerebro (al igual que el azúcar) entra en abstinencia.

Por no hablar de que las patatas fritas, tan crujientes y con forma sinuosa, tan buenas e irresistibles, están llenas de acrilamida . Esta sustancia es considerada cancerígena para nuestro organismo, que afecta al ADN e interfiere en los sistemas reproductivo y nervioso.

En Inglaterra, se llevó a cabo una encuesta nacional sobre patatas fritas y se encontró que los británicos consumen seis mil millones de paquetes de patatas fritas de bolsa al año , el equivalente a una tonelada de bolsas cada tres minutos o casi 100 paquetes por persona. Cifras realmente impresionantes que llevan a otra consideración igualmente increíble: comer patatas fritas todos los días nos haría ganar casi 6,5 kg en un año.

El escenario es uno de los más catastróficos pero lamentablemente muy concreto: por lo tanto, debemos esforzarnos para cambiar nuestro estilo de vida , y aunque unas cuantas patatas de bolsa no nos harán daño de vez en cuando es mejor elegir «snacks» más saludables como frutas así como verduras que se pueden comer crudas.