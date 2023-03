Esto es lo que no debes introducir en la lavadora y lo haces a diario

La lavadora recibe una serie de prendas y de tejidos que no deberíamos introducir jamás, aunque lo hacemos a diario sin darnos cuenta. Tener una pica con un grifo para lavar algunos textiles a mano nos ahorraría más de un dolor de cabeza. La falta de espacio de los pisos y casas ha hecho que en la lavadora tengamos que meterlo todo, sin hacer una correcta selección. Hay cosas que no deberían ir nunca a la lavadora, pero aún así van casi a diario, toma nota de lo que no debes poner nunca en este elemento.

No debes introducir en la lavadora esto y lo haces a diario

En la lavadora tenemos tendencia a meterlo casi todo en busca de que esté bien limpio, sin importarnos las consecuencias. Hay una serie de elementos que no podemos introducir en ella, aunque lo hacemos de forma sistemática. Esto es lo que no debes introducir jamás en ella.

Las almohadas, no solo no las podrás limpiar bien , sino que corres el riesgo de deformarlas y de hacer que no vuelvan jamás a su estado habitual. Como el colchón de la cama, es mejor buscar otras formas para lavarla, ya sea con agua y bicarbonato que eliminará determinadas manchas y sin modificar su forma para poder seguir disfrutando de una almohada que cumpla con sus funciones.

Estos son algunos de los elementos que ponemos en la lavadora casi que a diario y no deberíamos hacerlo provocando cambios en ellos y poniendo en riesgo este electrodoméstico.