Este país es el único que no tiene semáforos y esta es la razón

Hay un país en el mundo que no tiene semáforos por una razón que debemos conocer y quizás nos sorprenderá. El tráfico es algo a lo que nos hemos acostumbrado, cada vez más coches hacen indispensables que tengamos este elemento básico. Seguramente, si somos de algún pueblo y tenemos una edad, recordaremos la llegada de este dispositivo en más de una calle como un acontecimiento de modernidad. Aunque en realidad, estamos ante algo que puede convertirse en un cambio de ciclo destacado en estos días.

Afrontamos esa tranquilidad que queremos descubrir de la mano de una serie de detalles que pueden ser claves. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en quizás un viaje a un destino exótico que podemos descubrir muy lejos de aquí. La realidad es que en pleno 2024 sorprende el hecho de no tener semáforos un país, aunque quizás acabe siendo una realidad en todos los sentidos. Las directrices que se reciben en él es cuidar al máximo la naturaleza y a sus habitantes, dando prioridad y la sostenibilidad, además de un estilo de vida que nos costará creer.

Hay un país que decidió no tener este elemento

Los semáforos son un invento que ha ayudado muchísimo a la humanidad. Aunque nos puede parecer que vivimos inmersos en esta serie de elementos que quizás nos acaben sorprendiendo. La realidad es que estamos sumidos en una serie de detalles que son los que nos afectarán de lleno.

Esos muñecos o colores, rojo, amarillo y verde, pueden parecer una señal universal, pero la realidad es que no tenemos que afrontar que no es así. Sinónimo de modernidad, pero también de ruido, cuesta encontrar una ciudad donde no acaben significando fuentes de colapsos o de problemas que van llegando de forma ejemplar.

Es sinónimo también de ruido y de tráfico, algo que quizás pueda estar en todas las partes del mundo, aunque la realidad es que los habitantes de este lugar se salvarán por completo de este tránsito que puede darles más de un susto. Sin duda alguna, debemos estar preparados para viajar a un sitio espectacular.

Nos pueden conquistar sus paisajes y cultura, pero también algunos detalles como esta pregunta de Trivial resuelta. Hay un país que no tiene semáforos y que puede acabar siendo el que se convierta en una auténtica revolución.

Este es el único país del mundo sin semáforos

Sólo hay un país que no tiene semáforos, se encuentra en la cima del mundo y es uno de los que debemos conocer. No es un país como tal desde hace mucho, se independizó de la India en los años 70 y desde entonces es un reino de cuento de hadas, donde la vida transcurre de forma muy distinta.

La presentación de este país en el blog de la Fundacionio nos puede dar algunas pistas de lo que podemos ver en él: «Los orígenes del país se remontan al siglo VIII de nuestra era, con la introducción del budismo por los tibetanos y la expansión de su imperio hacia el territorio que hoy en día es Bután. Hasta el siglo XVII la población del territorio estuvo siempre en continuas guerras, pero un jefe tibetano los unificó y comenzó a extender el territorio. Posteriormente, algunas de las tierras conquistadas pasaron a la Compañía Británica de las Indias Orientales, con el fin de que ayudasen a expulsar a los invasores. Esto se resolvió mediante un acuerdo de paz gracias al que Bután se retiraría a sus fronteras de 1730, aunque siguió habiendo enfrentamientos. Tras ello, derrotados, se unieron al Raj británico, el cual se independizó del Reino Unido el 15 de agosto de 1947 dando lugar a la India. Dos años más tarde, el reino de Bután se independizó del Raj, firmando un acuerdo con los hindúes para que mantuviesen sus relaciones exteriores. La dinastía Wangchuck ha gobernado desde entonces e introdujo diversas medidas económicas y políticas, como el índice de la Felicidad Nacional Bruta como indicador principal de desarrollo en lugar de la economía, basada en la agricultura. En 2006, el rey Jigme Singye Wangchuck abdicó en su hijo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, pero no fue coronado hasta 2008. Un año antes se habían celebrado las primeras elecciones parlamentarias del país, y tiempo después entró en vigor la primera constitución. La mayor parte de la población trabaja para el sector agrícola y ganadero, aunque tienen más peso económico los sectores industriales y de servicios».

Un país que apuesta por la sostenibilidad, la naturaleza y el bienestar, en él viven casi 800.000 personas, en uno de los lugares del mundo con una renta más baja. En especial si la comparamos con los países de la zona, difícilmente llegan a los 3.000 euros anuales por habitantes.